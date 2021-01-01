وصفات طبيعية لتفتيح البشرة قبل عيد الأم



وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

معظم السيدات يبحثن دائمًا عن طرق ووصفات طبيعية لتفتيح بشرتهن و إظهارها نقية ونضرة ومتألقة، لذلك تسعى المراة لخلطات طبيعية لتفتيح البشرة لتمنحك الإطلالة المشرقة والشكل الجذاب ، لذا لا تترددي في اتباع أفضل خلطات طبيعية لتفتيح البشرة قبل عيد الأم 2022، كي تستقبلين هذا اليوم المميز ببشرة نضرة خالية من العيوب .



لذلك سنعرض لكي وصفة طبيعية بالمنزل سهلة وبسيطة تساعدك على العناية بالبشرة وجعلها بيضاء اللون .



لذلك نقدم لكي سيدتي أفضل الخلطات طبيعية لتفتيح البشرة قبل عيد الأم 2022 :



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1- خلطة طبيعية من الأفوكادو والعسل للبشرة الجافة :عززي جمال بشرتك وتخلصي من جفافها في أسرع وقت قبل عيد الأم، فما عليك سوى خلط قطع صغيرة من الافوكادو مع 5 قطرات من ماء الورد المخفف وملعقة كبيرة من العسل الأبيض في الخلاط الكهربائي، نظفي بشرتك بالبخار لمدة 7 دقائق، وزعي خلطة الأفوكادو والعسل على بشرتك لمدة 30 دقيقة، دلكي بشرتك بلطف بالحركات الدائرية، اتركي الخلطة لمدة 5 دقائق بعد التدليك، اغسليها بالماء البارد، مرري مكعبات ماء الورد الثلجية، كرري الخلطة يوميا قبل عيد الأم، للحصول على بشرة نضرة ورطبة بالشكل الطبيعي.2- خلطة طبيعية من الطماطم للبشرة الدهنية:استفيدي عزيزتي صاحبة البشرة الدهنية من فوائد ثمرة الطماطم دون أي إضافات، فما عليك سوى هرس حبة من الطماطم بقشرها، توزيعها على بشرتك الدهنية والرقبة لمدة 20 دقيقة، غسل بشرتك بالماء الدافئ ثم البارد، تمرير مكعبات ماء الشاي الأخضر الثلجية، تكرار الخلطة يوميا قبل النوم للحصول على أفضل النتائج واستقبال عيد الأم ببشرة صافية ومتألقة.3- خلطة طبيعية من البرتقال والكركم للبشرة العادية :اعتمدي عزيزتي صاحبة البشرة العادية على الكركم المخصص للعناية بالبشرة وليس المستخدم في الطهي لتعزيز جمالك قبل عيد الأم 2022، فما عليك سوى خلط ملعقة صغيرة من الكركم مع عصير البرتقال وقليل من مطحون الشوفان، قلبي المحتويات جيدا للحصول على عجين متجانس، وزعي الخلطة الطبيعية على بشرتك والرقبة لمدة 20 دقيقة، اغسليها بالماء البارد، مرري مكعبات ماء الورد الثلجية، كرري الخلطة يوميا قبل عيد الأم 2022 للحصول على بشرة مشرقة خالية من الشوائب.