

حناء شعر أحمر إرجواني حناء شعر أحمر إرجواني



ترغب كثير من الفتيات في إتباع صيحات جديدة من صبغات الشعر، ويعد اللون الأحمر بجمع درجاته من أحدث الصيحات المميزة للشعر، فـ«تاج المرأة شعرها».. هذه المقولة حقيقية لدرجة كبيرة، فالمرأة بدون شعرها لن تشعر بأنوثتها، وهناك عدة طرق للحصول علي شعر احمر منها الطرق التي تستخدم الكيماويات وهي الصبغات التي تعد في صالونات التجميل.



ومنها الطرق الطبيعية وهي الحناء عندما يضاف اليها بعد المواد التي تزيد من درجة لونها، وتتميز الحناء انها ليست فقط بديل للصبغات بل انها علاج طبيعي لجميع مشاكل الشعر كالتساقط، القشرة، شيب الشعر.



ولذلك سوف نوضح لكي في السطور القادمة طريقة عمل حناء باللون الأحمر للشعر بجميع درجاته:

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طريقة عمل حناء شعر أحمر إرجواني:- اخلطي كوب من الحناء الإيرانيية مع كوب ماء دافئ- ثم اضيفي 5 معالق من زيت الزيتون واخلطي المكونات جيدا- اتركي الخليط 3 ساعات حتي يتخمر- ضيفي ملعقة كبيرة من عصير الليمون قبل استخدام الخليط- وزعي الخليط علي شعرك مع ارتداء قبعة الراس- اغسلي شعرك جيدا بالماء والشامبو.