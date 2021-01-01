طريقة عمل كباب بحريني



كباب بحريني كباب بحريني



تعتبر وجبات الكباب من الأكلات الذيذة والشهية وتلجأ لها كثير من الأمهات لتغير سفرتها والتعرف علي وجبات جديدة واليوم سنعرض لكن طريقة الكباب البحريني المشهور بمذاقه الفريد واللذيذ .



المكوّنات :



مئتان وخمسون غراماً من اللّحم المفروم.

حبّة كبيرة من الجزر المبروش.

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حبّة كبيرة من البطاطس المبروشة.فصّان من الثّوم المهروس.كوبان من الدّقيق المحمّص.قرن من الفلفل الأخضر المفروم.حبّتان متوسّطتان من البصل المفروم.نصف كوبٍ من الكزبرة المفرومة.كوب من أوراق الكرات المفرومة.نصف ملعقةٍ صغيرةٍ من الكركم.ربع ملعقةٍ صغيرةٍ من اللّومي.ربع ملعقةٍ صغيرةٍ من الفلفل الأسود.ملعقتان صغيرتان من الباكينج باودر.زيت ذرة للقلي.ملعقة صغيرة من كلٍ من: الملح. البهار المشكّل.الكمّون.طريقة التّحضير:وضع اللّحم، دقيق الحمّص، الجزر، الفلفل، البطاطس، البصل، الثّوم، الكزبرة، الكرات، البهار، الكركم، الكمّون، الملح، الفلفل، اللّومي والباكينج باودر في طبقٍ عميق وتقليب المكوّنات إلى أن تختلط بأطراف الأصابع، ثم إضافة قليل من الماء والاستمرار في التّقليب إلى أن تتكون عجينة ليّنة القوام.وبعدها وضع مقدار من زيت الذّرة بحيث يكون غزيراً في مقلاةٍ واسعة ووضع المقلاة على نارٍ متوسّطة إلى أن يسخن الزّيت تماماً، ثم أخذ قليل من عجينة الكباب بأطراف الأصابع وإسقاطها في الزّيت على شكل قرص كباب وتكرار الخطوة حتّى ملء المقلاة، ثم الإنتظار لعدّة ثوانٍ إلى أن يتماسك قرص الكباب ويصبح القاع ذهبي اللّون .ثمّ قلب القرص على الجهة الثّانية والانتظار إلى أن يصبح القاع ذهبي اللون باستعمال ملعقةٍ معدنيّة عريضة وتقليب الأقراص عدّة مرّات إلى أن ينضج الكباب تماماً، وبعدها قم بنقل أقراص الكباب البحريني على قطعة من ورق المطبخ للتّخلّص من الزّيت الفائض ثمّ تقديمها ساخنة.