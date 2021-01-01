تمرد لاعبي سيراميكا كليوباترا بعد عقوبة الخسارة أمام إيسترن كومباني

شهد نادي سيراميكا كليوباترا، اليوم الأحد، تمردًا من جانب لاعبي الفريق بسبب قرار إدارة النادي بفرض عقوبات مادية ضخمة على اللاعبين.
وقال مصدر في تصريحات عبر "يلا كورة"، إن إدارة سيراميكا كليوبترا قررت خصم قسط من مستحقات اللاعبين السنوية كرد فعل بعد تراجع نتائج الفريق مؤخرًا، وخاصة عقب الخسارة أمام إيسترن كومباني بهدف دون رد في إطار الجولة الـ11 من مسابقة دوري we المصري.
وأضاف المصدر، أن لاعبي فريق سيراميكا هددوا بعدم خوض التدريبات إذا تم تنفيذ العقوبة وهو ما تم من جانب الإدارة.
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