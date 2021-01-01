طرق طبيعية لعلاج الربو

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب الربو، ويزداد مرض الربو مع كثرة التربة والرياح، ولذلك قد تساعدك بعض العلاجات الطبيعية في إدارة أعراض الربو.
يمكن لبعض علاجات الاسترخاء الطبيعية مثل التنفس العميق ، واسترخاء العضلات التدريجي ، والصور الموجهة ، والارتجاع البيولوجي أن تساعد في تخفيف التوتر.
تشير نتائج أخرى إلى أن النظام الغذائي يلعب دورًا في تخفيف أعراض الربو، على سبيل المثال ، قد تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة بشكل طبيعي في الأسماك الغنية بالدهون مثل السلمون والماكريل وسمك القد ، جسمك على مقاومة الالتهاب .
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