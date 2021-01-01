طرق طبيعية لعلاج الربو

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علاج الربو


يعاني الكثير من الأشخاص بسبب الربو، ويزداد مرض الربو مع كثرة التربة والرياح، ولذلك قد تساعدك بعض العلاجات الطبيعية في إدارة أعراض الربو.

يمكن لبعض علاجات الاسترخاء الطبيعية مثل التنفس العميق ، واسترخاء العضلات التدريجي ، والصور الموجهة ، والارتجاع البيولوجي أن تساعد في تخفيف التوتر.

تشير نتائج أخرى إلى أن النظام الغذائي يلعب دورًا في تخفيف أعراض الربو، على سبيل المثال ، قد تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة بشكل طبيعي في الأسماك الغنية بالدهون مثل السلمون والماكريل وسمك القد ، جسمك على مقاومة الالتهاب .

طرق طبيعية لعلاج الربو
الوخز بالإبر .. يتضمن هذا العلاج الصيني التقليدي إدخال إبر رفيعة في نقاط معينة في الجسم، مما يساعد في إدارة المرض وعلاجه

الارتجاع البيولوجي.. قد يساعدك تعلم التحكم في معدل ضربات القلب في إدارة الربو لديك .

أعشاب ومكملات غذائية طبيعية .. كثير من الأشخاص يستخدمون الأعشاب والنباتات والمكملات ، وخاصة الأعشاب الصينية ، لعلاج الربو، كما يمكن ان تساعدك الفيتامينات C و D و E في تقليل مخاطر الأعراض.

المصدر: elbalad

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