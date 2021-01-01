فشل عملية مغادرة المدنيين من منطقة ماريوبول..فيديو



عملية إجلاء المدنيين عملية إجلاء المدنيين

قال محمد الزاوي مراسل إكسترا نيوز فى أوكرانيا، أن روسيا مازالت مصممة على نزع سلاح الجيش الأوكرانى والاعتراف بشبهة جزيرة القرم كأرض روسية .



وأضاف الزاوى خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"، أن موسكو ما زالت مصممة على ضرورة الاعتراف بالجمهوريات الانفصالية فى كييف.



وأكد مراسل إكسترا نيوز، أن عملية مغادرة المدنيين من منطقة ماريوبول فشلت لليوم الثاني على التوالي.

قد يعجبك أيضا...

ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أن روسيا لن توقف عملياتها العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال، وتلبية مطالب موسكو.و بشأن المفاوضات مع أوكرانيا، قال بوتين "نأمل أن يعتمد المفاوضون الأوكرانيون مقاربة أكثر إيجابية".https://video.fcai1-2.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/275140842_374281354240361_5830720441029293945_n.mp4?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo2OTcsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_eui2=AeHszDB8O5jIHXpCtgT6pkM9sIJ29TITlvawgnb1MhOW9kG_usb1b7ATSXmIbRAdbT8&_nc_ohc=tg75Rk01AGMAX88I9sb&rl=300&vabr=131&_nc_ht=video.fcai1-2.fna&oh=00_AT_R83J5QL83foPOe1JKB7izyGHvXAODJvqpOPuKV9sBTQ&oe=62251F0B