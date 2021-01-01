شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند

وثق مقطع فيديو لحظة اشتعال النيران في قطار متحرك داخل إحدى محطات السكك الحديدية في أورتار براديش بالهند، أثناء توجه القطار من ساهارانبور إلى دلهي.
اندلع حريق ضخم في عربتا قطار أصناء توجهه إلى مدينة دلهي، وقد أكد المسئولون في سكك حديد الهند بأن الحادث وقع بسبب ماس كهربائي.
وأوضح مفتش المرور بشركة السكك الحديدية الهندية YK Jha أن الحريق تم إخماده ولم ترد أنباء عن وقوع أية إصابات خلال الحادث .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!