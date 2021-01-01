فيديو .. الأرصاد تتوقع حالة الطقس حتي الثلاثاء



عواصف ترابية عواصف ترابية

كشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس، قائله: "الطقس اليوم كان متقلبا وشهد عواصف ترابية وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة".



وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، شهدنا اليوم أجواء غير مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أنه مع دخول ساعات الغد سيبدأ الاعتدال في سرعات الرياح.



وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،: "مع غدا الاثنين سنشهد أجواء شتوية مستقرة على كافة مناطق الجمهورية".

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واسترسلت: "سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة مقارنة باليوم والأجواء غدا ستكون مستقرة، مع شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ولن تؤثر على حركة المرور".وتابعت: "سنشهد موجه أخرى مثل هذه الأجواء يوم الثلاثاء القادم لكن حدتها ستكون أقل لأنه لن تكون هناك سرعات رياح لكن ستكون هناك بعض الأتربة العالقة فقط".