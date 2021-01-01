مرتضى منصور يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد

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صورة الخبر: مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موافقة الرباعي محمد أبو جبل وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه على تجديد التعاقد مع الزمالك.

وقال منصور عبر يوتيوب: "الرباعي محمد أبو جبل وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه وافقوا على تجديد التعاقد مع الزمالك".

وأضاف "التفاوض من أجل توقيع العقود سيبدأ في أي وقت، من الممكن أن يكون بعد مباراة الغد أو بعد مواجهة الوداد، وإذا حدث خلاف بشأن العقد سيتم الرجوع لي".

وعن طارق حامد نجم وسط الفريق، والمغربي أشرف بنشرقي نجم الهجوم، أوضح رئيس الزمالك "لا توجد مشكلة في تجديد تعاقد طارق حامد، النادي يحتاجه وهو يحتاج للنادي".

وتابع "تحدثت مع أشرف بنشرقي قبل قليل وطلب حضور أخيه وسيبدأ التفاوض".

المصدر: في الجول

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