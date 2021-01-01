مرتضى منصور يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موافقة الرباعي محمد أبو جبل وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه على تجديد التعاقد مع الزمالك.
وقال منصور عبر يوتيوب: "الرباعي محمد أبو جبل وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه وافقوا على تجديد التعاقد مع الزمالك".
وأضاف "التفاوض من أجل توقيع العقود سيبدأ في أي وقت، من الممكن أن يكون بعد مباراة الغد أو بعد مواجهة الوداد، وإذا حدث خلاف بشأن العقد سيتم الرجوع لي".
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