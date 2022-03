Windows : كيفية التقاط مقاطع فيديو

Windows Windows

يُعد التقاط لقطة شاشة في Windows سريعًا وبسيطًا إلى حد ما، ولكن التقاط فيديو أكثر صعوبة. وقد جعلت شركة مايكروسوفت الأمر أسهل؛ من خلال استخدام أداة التقاط فيديو مضمنة تسمى Game Bar.



تم تصميم هذه الميزة لتسجيل الألعاب التي تلعبها مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو تلك التي تقوم ببثها من وحدة تحكم Xbox، ولكن يمكنها بسهولة التقاط فيديو لنشاط الشاشة من مستعرض الويب وتطبيقات Windows والبرامج الأخرى. كما يتم حفظ أي نشاط تقوم بتسجيله تلقائيًا كملف فيديو MP4.



ولاستخدام أداة Game Bar يجب أن تفي بمتطلبات نظام معينة، بما في ذلك النوع الصحيح من بطاقة الرسومات. وإذا حاولت استخدام Game Bar ولم يكن جهاز الكمبيوتر الخاص بك على ما يرام فقد تتلقى خطأ يخبرك بأن جهاز الكمبيوتر الخاص بك لا يفي بمتطلبات الأجهزة لتسجيل المقاطع. لكن لا تخف فهناك طريقة للتغلب على هذا القيد.

قد يعجبك أيضا...

– تمكين تسجيل الشاشةقبل أن تتمكن من استخدام أداة Game Bar تأكد أولًا من تمكين الميزة. في نظام التشغيل Windows 10 انتقل إلى الإعدادات> الألعاب> Xbox Game Bar وقم بتشغيل المفتاح الخاص بتمكين Xbox Game Bar. وإذا كان لديك جهاز تحكم Xbox أو جهاز تحكم Xbox 360 مع برنامج التشغيل الصحيح تستطيع تشغيل Game Bar من خلال زر Xbox على لوحة الألعاب.لتمكين هذه الميزة انقر فوق مربع الاختيار لـ Open Xbox Game Bar باستخدام هذا الزر كوحدة تحكم. من هذه الشاشة يمكنك أيضًا تغيير أي من اختصارات لوحة المفاتيح المرتبطة بفتح شريط الألعاب والتقاط لقطة شاشة وتسجيل مقطع فيديو.في Windows 11 انتقل إلى الإعدادات> الألعاب> Xbox Game Bar. لاستخدام وحدة تحكم Xbox أو جهاز تحكم Xbox 360 قم بتشغيل مفتاح Open Xbox Game Bar باستخدام هذا الزر كوحدة تحكم. ولا يمكنك تغيير أي من اختصارات لوحة المفاتيح في شاشة إعدادات Windows؛ سيتعين عليك القيام بذلك من خلال الإعدادات في تطبيق Xbox Game Bar نفسه.– كيفية التقاط مقاطع فيديو في Windowsافتح التطبيق الذي ترغب في تسجيله. يمكنك بدء التسجيل من معظم التطبيقات والنوافذ ولكن لا يمكنك بدء الالتقاط من سطح مكتب Windows أو مستكشف الملفات أو بعض تطبيقات Windows مثل Weather. اضغط على Win + G لفتح Game Bar.تنبثق العديد من أدوات Game Bar مع خيارات لالتقاط لقطات الشاشة والتحكم في الفيديو والصوت وعرض حساب Xbox الاجتماعي الخاص بك.انقر فوق رمز الكاميرا لالتقاط لقطة شاشة بسيطة أو اضغط على زر بدء التسجيل لالتقاط نشاط شاشتك. وبدلًا من المرور عبر جزء شريط اللعبة في المرة القادمة اضغط على Win + Alt + R لبدء التسجيل على الفور.في المرة الأولى التي تختار فيها تسجيل نشاط الشاشة تحتاج أداة Game Bar إلى إذنك. انقر فوق مربع الاختيار الموجود بجوار تمكين ميزات الألعاب لهذا التطبيق لتسجيل طريقة اللعب. يمكنك الآن تنفيذ أي إجراءات على الشاشة تريد التقاطها. وتختفي أدوات Game Bar ويتم استبدالها بشريط صغير عائم في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، يمكنك من خلاله التحكم في التسجيل.لإيقاف التسجيل انقر فوق زر التسجيل على الشريط العائم. يظهر إشعار يخبرك بأنه تم تسجيل مقطع اللعبة، انقر فوقه وستظهر نافذة تظهر مقطع الفيديو الخاص بك.انقر فوق الزر “تشغيل” لعرض الفيديو. يمكنك أيضًا الوصول إلى الفيديو الخاص بك من موقعه في File Explorer، والذي يكون افتراضيًا C: \ Users \ [username] \ Videos \ Capture. إذا كنت لا تحب مكان حفظ لقطات الفيديو افتراضيًا غيّر الموقع. انتقل إلى الإعدادات> الألعاب> اللقطات وانقر على زر فتح المجلد ثم اختر مجلدًا مختلفًا.– تمكين التسجيل في الخلفيةهل سبق لك أن فعلت شيئًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ثم فجأة تمنيت لو التقطت هذه اللحظة؟ باستخدام Windows Game Bar تستطيع تسجيل آخر عدة ثوانٍ أو دقائق من نشاط الشاشة؛ للقيام بذلك تحتاج إلى منح الإذن للكمبيوتر لتسجيل أنشطتك في الخلفية.في Windows 10 انتقل إلى الإعدادات> الألعاب> اللقطات وقم بتشغيل مفتاح التسجيل في الخلفية أثناء اللعب. أثناء وجودك هنا انقر فوق القائمة المنسدلة لـ Record the last لتغيير الفاصل الزمني إلى أي مكان من 15 ثانية إلى 10 دقائق.في Windows 11 انتقل إلى الإعدادات> الألعاب> الالتقاطات وقم بتشغيل المفتاح لتسجيل ما حدث. هنا يمكنك ضبط أقصى مدة للتسجيل على 30 دقيقة أو ساعة واحدة أو ساعتين أو 4 ساعات.الآن لا تحتاج إلى تفويت أي لحظة مرة أخرى. افتح اداة Game Bar وانقر فوق الزر تسجيل آخر 30 ثانية، وسيتم إنشاء مقطع فيديو بناءً على عدد الثواني أو الدقائق التي قمت بتعيينها.– كيفية التقاط فيديو للألعابيمكنك عرض لقطات الفيديو الخاصة بك والتحكم في عناصر الواجهة وتخصيص مجموعة من الإعدادات مباشرة من خلال Game Bar. اضغط على Win + G لفتح Game Bar. في أداة الالتقاط انقر فوق رابط “إظهار كل اللقطات” لرؤية قائمة تشمل جميع مقاطع الفيديو التي تم التقاطها. يمكنك بعد ذلك النقر فوق مقطع فيديو تريد تشغيله.يسمح لك Windows بتعيين عناصر واجهة المستخدم التي تظهر عند تنشيط أداة Game Bar. من شاشة Game Bar أغلق النافذة الخاصة بأي عنصر واجهة مستخدم لا تريد رؤيته. وفي شريط أدوات الأدوات العلوي انقر فوق رمز قائمة الأدوات على يمين شعار Xbox، ثم حدد الأدوات التي تريد استخدامها. يمكنك أيضًا تشغيل بعض عناصر واجهة المستخدم أو إيقاف تشغيلها عن طريق النقر فوق الرمز المناسب في شريط أدوات الأدوات العلوي.انقر فوق ترس الإعدادات في الطرف الأيمن من الأداة العلوية. هنا تُعرض الحسابات والاختصارات والموضوع وخيارات التسجيل والإشعارات وعناصر التحكم الأخرى في Game Bar وتستطيع تغييرها. هذا هو الموقع الوحيد الذي يمكن لمستخدمي Windows 11 من خلاله تعديل اختصارات شريط الألعاب.وفي حالة إذا واجهت مشاكل مع Game Bar، أو لم تسمح لك الأداة بالتقاط نشاط شاشتك فإن أفضل رهان لك هو التحقق من استكشاف أخطاء Xbox Game Bar في مايكروسوفت وإصلاحها على صفحة ويب Windows. ومع ذلك إذا تلقيت خطأ يفيد بأن جهازك لا يفي بمتطلبات الأجهزة لتسجيل المقاطع فهناك حل بديل.بافتراض أنه لا يمكنك تغيير أجهزة الكمبيوتر أو بطاقة الفيديو فإن خيارك الأفضل التالي هو طلب المساعدة من أداة مساعدة خارجية تسمى Game DVR Config. انتقل إلى صفحة GitHub الخاصة بالأداة وقم بتنزيل ملف GameDVR_Config.exe. افتحه، وحدد المربع الخاص بـ Force software MFT (16 FPS + VBR) في شاشة التكوين.في نظام التشغيل Windows 10 انقر بزر الماوس الأيمن على شريط المهام وحدد مدير المهام. وفي نظام التشغيل Windows 11 انقر بزر الماوس الأيمن فوق الزر “ابدأ” وحدد “إدارة المهام”.وإذا لزم الأمر انقر فوق الارتباط “مزيد من التفاصيل”. ضمن علامة التبويب “العمليات” حدد كاتب حضور Gamebar، ثم انقر على “إنهاء المهمة”، ثم جرّب Game Bar مرة أخرى لمعرفة ما إذا كان يتيح لك الآن التقاط نشاط شاشتك.