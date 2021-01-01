تحديث جديد لعبة ببجي موبايل 2022 بالمميزات والإضافات الجديدة



ببجي ببجي

حيث أبرز مزايا التحديث الجديد من لعبة ببجي موبايل في عام 2022 هو التعديلات التي تم ضمها في التحديث الجديد المتعلق بالأسلحة النارية الجديدة، وزيادة سرعة القذف وطلقات النيران، وغيرها من الواجهة الأمامية للعب واشكال مناطق اللعب والأصوات التي تم ضخها فضلا عن نوعية الأسلحة الحديثة تكشفها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.



تحديث لعبة ببجي موبايل 2022 بالمميزات والإضافات الجديدة لـ pubg mobile علي الكمبيوتر والجوال سواء علي نظام الاندرويد أو نظام iso للايفون، حيث يعد التحديثات التي تتم كل وفترة والأخري ممزوجة بالعديد من الإضافات التي ينتظرها الكثيرون في لعبة ببجي موبايل، تلك اللعبة التي سيطرت علي معظم العقول من الصغار إلى الكبار نظرا لما تحمله من مغامرات كثيرة ممزوجة ما بين الاكشن والأثارة، لذا نقدم لكم عبر هذا التقرير المفصل عن آلية تحميل تحديث لعبة ببجي الجديد، والعديد من المميزات الجديدة في اللعبة.

إضافة runic power

تعديل مود المترو.

أضافه solo ألي.

أضافه تحسينات أجهزة الطاقة.

تحسينات علي سكوب 8x.

تحسينات علي سكوب2x.

تعديلات علي سلاح kar.

تعديلات علي سلاح m24.

أضافه سلاح famas.

كما شملت التحديثات الجديدة في لعبة ببجي موبايل أضافه شخصية محمد هنيدي للعبة والتي ستزيد من متعة اللعبة نظرا لما يقدمه هنيدي من سلوكيات تعجب الكثيرون.



تحديث لعبة ببجي موبايل 2022

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PUBGمنذ أيام بدأت الشركة المطورة للعبة ببجي بإطلاق مجموعة من التحديثات الجديدة شملت أضافه دروع جديدة وأسلحة متطورة، من اجل الترقي بمستوي اللعبة وخاصة في ظل المنافسة الشرشه بينها وبين لعبة فري فاير وبعض الألعاب الإلكترونية الأخري، يتطلب التحديث الجديد في لعبة ببجي من اللاعبين أن يتوافر لدي جهاز الكمبيوتر بعض الخصائص والمواصفات ابرز هذه المواصفات أن يتوافر ذاكرة داخلية لا يجب أن تقل عن 20 جيجا بايت وكذلك ذاكرة تخزين عشوائية لا ينبغي أن تقل عن 4 جيجا بايت وكذلك المعالج الذي يفضل أن يكون اعلي نت كور أي 5 فيما يفضل أيضا أن يكون نظام التشغيل ويندوز 7 علي 64 بيت، فيما شملت التحديثات الجديدة في لعبة ببجي التالي:الدخول علي موقع ببجي (pubgmobile.com)القيام بالنقر علي زر تنزيل أو install.كل ما عليك الانتظار حتي يتم الانتهاء من عملية التنزيل.التوجه إلى ملف التحميلات لدي جهاز والضغط علي ملف اللعبة.الانتظار حتي يتم تثبيت اللعبة علي الجهاز.بعد الانتهاء من تحميل وتثبيت اللعبة يمكنك الاطلاع علي أسرار ببجي موبايل، والتي منها تضمن الفوز في اللعبة بعض التعرف علي نقاط القوة والضعف عند المنافسين.تثبيت تحديث ببجي للكمبيوترتحديثيمكنك تحديث اخر إصدار من لعبة ببجي علي الكمبيوتر من خلال اتباع الخطوات التالية:كما يتمكن اللاعبون الذين يلعبون pubg على جهاز الآيفون تحميل اخر اصدار من اللعبة عبر التوجه إلي متجر ابل والدخول علي التطبيقات ثم تحديث PUBG MOBILE، حيث يبلغ حجم هذا التحديث الأخير 1.55 جيجا بايت.تحميل تحديث pubg mobile على الجواليمكنكم الوصول إلي تحديث لعبة PUBG MOBILE على الجوال من خلال الدخول إلي جوجل بلاي وتحميل ملف التحديث الجديد الذي لا يتجاوز حجم 640 MB، حيث يجب قبل التحديث أن تكون اللعبة مثبته بالفعل علي جهازك.كما يمكنكم بعد تحميل التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل التعرف علي أقوي أسلحة ببجي الجديدة والتي تساعدك في الوصول إلي القمة في اللعبة التي تعتمد بشكل كبير على قوة الحصول علي الأسلحة والملابس واحتياجات المعركة والتي يتمكن الكثيرون من الوصول إلي شحن شدات ببجي مجانا من خلال هدايا موقع ببجي الرسمي.مميزات التحديث الجديد لببجييوفر التحديث الجديد للعبة العديد من المزايا الجديدة للاعبين والتي من أهمها إضافة العديد من الأسلحة القتالية الحديثة والتقنيات الحديثة في اللعب والتي تساعدك بشكل كبير الاستمرار في اللعبة والاستمتاع بها لفترات طويلة، يذكر أن من أهم عمليات التطوير الجديد التي أقامتها شركة ببجي هي نزول PUBG New State الإصدار الذي غير من مفاهيم الألعاب الإلكترونية الحديثة من حيث الاضافات الغير مسبوقة والتي تجعلك تدخل اللعبة وانت مقتنع بواقعية القتال، فضلاً على الجرافيك والتكنولوجيا المتطورة جدآ والتي تعد أبرز التحديثات الجديدة التي تقوم بها ببجي لتجعلها دائما في قمة المنافسة.إلي هنا قد وصلنا إلي نهاية تحديث لعبة ببجي موبايل 2022 بالمميزات والإضافات الجديدة لـ pubg mobile.طريقة شحن شدات ببجيبعد إنهاء إجراءات تحديث لعبة ببجي موبايل عليك أن تتبع طريقة شحن اللعبة من خلال المسار الصحيح والخاص بالموقع الالكتروني midasbuy أو من خلال رابط شحن ببجي موبايل والذي بوجهك مباشرة إلي تسجيل الدخول وكتابة رقم الأيدي واختيار العدد المجاني من الشدات UC في عرض الشحن واضغط على الوسيلة المثالية للشحن.