قطع خدمة الإنترنت عن روسيا من قبل شركة Cogent الأمريكية



شركة Cogent شركة Cogent

قامت شركة كوجنت كوميونيكيشنز Cogent Communications، وهي مزودة الإنترنت الأساسي بالعالم ومقرها في الولايات المتحدة، وهي المسئولة عن نقل البيانات عبر الروابط العابرة للقارات، بقطع العلاقات مع العملاء الروس بسبب غزوها لأوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" لأول مرة.



وتعد الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، واحدة من أكبر مزودي الإنترنت في العالم، وهي ثاني أكبر شركة لنقل الإنترنت خارج روسيا، وتخدم العملاء في 50 دولة، بما في ذلك عدد من الشركات الروسية رفيعة المستوي، وفقا لموقع "theverge" التقني.



مزود الإنترنت الرئيسي بالعالم يقرر إغلاق خدمته في روسيا

وفي رسالة إلى عملائها في روسيا، حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، قالت "شركة كوجنت" إن العقوبات الاقتصادية و الوضع الأمني ??غير المستقر بشكل متزايد هما الدوافع الأساسية لأتخاذها قرار إغلاق خدمتها بالكامل في البلاد، وأشارت مزودة الإنترنت الأمريكية، إلى إنها "أنهت عقودها" مع العملاء الروس بما يتماشى مع تحرك الاتحاد الأوروبي لحظر وسائل الإعلام الروسية المدعومة من الدولة.

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وقال ديفيد شيفر، الرئيس التنفيذي لشركة Cogent، يوم الجمعة الماضية، إن الشركة الأمريكية قررت تقطع خدمة الإنترنت خاصتها عن العملاء الروس، موضحا أن بعض الشركات الروسية طلب التمديد وأن شركة كوجنت كانت تحاول استيعابها.وأوضح "شيفر" إن السبب الرئيسي الي جعل شركة "كوجنت" تتخذ هذه الخطوة جزئيًا على الأقل، لأن الشركة لم تكن تريد استخدام خدماتها في "هجمات إلكترونية خارجية أو لنشر معلومات مضللة عن الوضح الحالي بـ روسيا"، وفي الوقت نفسه كانت الشركة قلقة أيضًا بشأن الآثار المترتبة على فقدان المواطنين الروس الوصول إلى مجموعة المعلومات التي يوفرها الإنترنت.وكما يشير دوج مادوري، محلل الإنترنت في شركة التتبع الشبكي Kentik، إلى أن أبرز عملاء الشركة الروس، يشملون عملاق الاتصالات المدعوم من الدولة Rostelecom، ومحرك البحث الروسي Yandex، واثنان من أكبر مشغلي شبكات الهاتف المحمول في روسيا MegaFon و VEON.وأشار مادوري، إلى أن فصل روسيا عن شبكة Cogent العالمية سيؤدي على الأرجح إلى بطء الاتصال، ولكن لن يؤدي إلى قطع الإنترنت كليا عن عن روسيا، وبدلاً من ذلك، ستعود حركة المرور من عملاء Cogent السابقين إلى موفري العمود الفقري الآخرين في الدولة، مما قد يتسبب في ازدحام الشبكة، ولا يوجد دليل حتي الآن على أن موفري العمود الفقري للإنترنت الآخرين سيتوقفون أيضا عن خدماتهم في روسيا.