ما هى اتجاهات الذكاء الاصطناعي فى 2022



الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي

نعلم بالفعل أن الذكاء الاصطناعي (AI) يؤثر في كل مجالات الحياة العصرية التي نعيشها، سواء الصناعية أو الزراعية أو الطبية وغيرها.



فيما يلي بعض المجالات التي سيلعب فيها الذكاء الاصطناعي دورًا أكثر أهمية في حياتنا خلال عام 2022 وما بعده.



أسواق البيانات

أدى استخدام الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات إلى زيادة قيمة تلك البيانات كميزة تنافسية وأصل مهم للشركات والحكومات على حدٍ سواء.



لوائح الخصوصية

ونتيجة لذلك تم سن لوائح الخصوصية ومبادرات لتثقيف الجمهور حول كيفية استخدام بياناتهم؛ بحيث يمكن للأفراد والشركات شراء البيانات وبيعها في أسواق البيانات، وهي أسواق عبر الإنترنت.

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Metaverseتجمع Metaverse بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز وعوالم الإنترنت والتجارب المصممة والألعاب، ويتيح ذلك للأشخاص التواصل وإجراء المعاملات التجارية وبناء شخصيات عبر الإنترنت.وتتنافس العديد من الشركات للسيطرة على جوانب metaverse، مع وجود أمثلة حاليًا في التطبيقات الشائعة مثل Roblox.ما علاقة هذا التحكم بالذكاء الاصطناعي؟في metaverse يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب مجموعة متنوعة من الوظائف في السحابة، بما في ذلك كتابة القصص وتحسين تجارب الواقع الافتراضي.الذكاء الاصطناعيأصبح الذكاء الاصطناعي حاجة تعليمية في العديد من الوظائف، وستكون هناك زيادة في عدد الممارسين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي؛ لأن الناس بدأوا في فهم أهمية الذكاء الاصطناعي في عملهم، بمجالات الطب أو القانون أو الموارد البشرية أو المبيعات أو أي مجال آخر.الروبوتات في المنزلعلى الرغم من أن الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ليست جديدة على المنزل (على سبيل المثال: Roomba)، فقد ظهر هذا العام المزيد من الروبوتات ذات الأغراض العامة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.على سبيل المثال: كشفت أمازون مؤخرًا النقاب عن Astro، وهو روبوت يمكنه متابعتك في جميع أنحاء المنزل والارتباط بـ Alexa ، ومراقبة الأمان.عزز الإبداعأظهر الذكاء الاصطناعي مواهب إبداعية مذهلة تتراوح من القدرة على تأليف الموسيقى إلى كتابة الشعر والرسم. ماذا يعني هذا بالنسبة للمبدع العادي الذي يكسب رزقه من خلال حرفته؟ ماذا سيفعل هذا للمتسوقين؟يمكنك أن تتوقع رؤية الإبداع بمساعدة الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتك المفضلة. بدءًا ممن يقومون بإنشاء عروض تقديمية لك في العمل إلى أولئك الذين يطبخون العشاء من أجلك.خاتمةلقد أكسب تقدم الذكاء الاصطناعي كتقنية قوة لنمو الصناعة في السنوات الأخيرة؛ نتيجة لذلك قد نتوقع المزيد من اتجاهات الذكاء الاصطناعي التي تمس حياتنا اليومية؛ حيث تجد السلع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي طريقها للخروج من مختبرات النماذج الأولية إلى أيدي المستهلكين.