انطلاق منصة لدعم أداء الشركات من «إنتل»



إنتل إنتل

أعلنت شركة إنتل اليوم عن إطلاق أحدث منصات إنتل vPro المدعومة بالجيل الثاني عشر من معالجات ™Intel® Core، والتي تُعد الأفضل في العالم لتعزيز إنتاجية الأعمال.



وتم تصميم المنصة بما يتوافق مع الجيل الثاني عشر من هذه المعالجات خصيصاً للمؤسسات والشركات.



تقدّم إنتل vPro خلاصة ما يزيد على 15 عاماً من الابتكار، مع مجموعةٍ كاملة من الأنظمة لتلبية متطلبات التكنولوجيا.

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وتُعدّ Intel vPro® Enterprise for Windows منصة تجارية وتركز على الشركات الكبيرة، حيث تقدّم مجموعةً شاملة من التقنيات لمساعدة الشركات في التغلّب على الأخطار الأمنية.وتعزّز Intel vPro® Essentials مستويات الأمان وقدرات إدارة الأجهزة الحاسوبية التي كانت تقتصر مسبقاً على المؤسسات الكبيرة، لتشمل أيضا حاليا الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتضمّ تقنية Intel® Hardware Shield للمساعدة في حماية المنصات القائمة على نظام التشغيل ويندوز.وتنشئ Intel vPro® Enterprise for Chrome فئة جديدة من أجهزة كروم بوك لبيئات الأعمال، مع تقنيات تعزز مستويات الأداء والاستقرار والأمان التي تتطلبها الشركات.وتمكّن هذه المنصة الجديدة صانعي القرار من مطابقة الجهاز المناسب مع المستخدم المناسب.وتلبي أجهزة ®Intel vPro بتصميم ™Evo كلاً من معايير تصميم إنتل vPro وإنتل إيفو، وهي حواسيب محمولة توفر تجارب متميزة لبيئات الأعمال المتنقلة.