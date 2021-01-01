قريباً هاتف Galaxy A53 ينطلق دون مدخل 3.5مم للسماعات



Galaxy A53 Galaxy A53

هذا الموضوع هاتف Galaxy A53 ينطلق قريباً دون مدخل 3.5مم للسماعات ظهر على التقنية بلا حدود.



أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول هاتف Galaxy A53، حيث يأتي هذا الإصدار دون مدخل 3.5مم المخصص للسماعات.



تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy A53 لاحقاً هذا الشهر، وقبل الإعلان الرسمي تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل أكثر حول مواصفات الهاتف.

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ولقد إستعرضت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر “TechInsider” تصميم هاتف A53 المتوسط بوضوح أكبر، أيضاً أكدت التسريبات على أن سامسونج تقدم هذا الإصدار قريباً دون مدخل السماعات الذي توفر في الإصدار السابق Galaxy A52.ومن المقرر أن ترتكز الصوتيات على منفذ USB-C الخاص بشحن الهاتف، لذا سيكون هاتف A53 إصدار سامسونج الأول من الفئة المتوسطة من سلسلة هواتف Galaxy A الذي يأتي دون مدخل السماعات.أيضاً توضح التسريبات أن الهاتف يدعم التخزين الخارجي في بطاقة SD حتى سعة 1 تيرابايت، كما تقدم سامسونج الهاتف بترقية في قدرة البطارية عن الإصدار السابق حيث يأتي الإصدار الجديد بقدرة بطارية 5000 mAh.كما يأتي الهاتف بوزن 189 جرام، ويعود هذا الوزن الخفيف لتصميم الهاتف المميز من البولي كربونات، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Exynos 1280 الذي يقدم آداء وإتصال أفضل لشبكات 5G مقارنة بمعالج Snapdragon 720G الذي قدم في الإصدار السابق.ويتميز هاتف Samsung Galaxy A53 بشاشة AMOLED بتصميم مسطح، وتدعم جودة عرض FHD Plus، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وأبعاد 20:9.أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، وأخر لعمق التصوير.كما يدعم الهاتف معايير IP67 في مقاومة الماء والغبار، ويأتي بطبقة حماية Gorilla Glass 5، وتشير التوقعات إلى أن الهاتف سيتوفر بألوان الأزرق، الأسود، الأبيض إلى جانب اللون البرتقالي.