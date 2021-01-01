أول جهاز في العالم بتقنية Wi-Fi 7 من ZTE

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صورة الخبر: ZTE
ZTE

كشفت شركة ZTE خلال الفترة الماضية عن أول الأجهزة التي تأتي بميزة دعم المعايير الجديدة Wi-Fi 7، والتي تقدم سرعة أعلى في الإتصال للمستخدمين.

قدمت ZTE خلال فعاليات MWC الأخيرة جهاز”ZTE MC888?، وهو أول المنتجات المجهزة بتقنية Wi-Fi 7 لدعم المستخدمين، حيث يأتي MC888 بتقنية Wi-Fi 7 5G CPE، ويدعم إستقبال البيانات الخلوية من 4G LTE/5G ومن ثم تحويلها إلى إشارات WiFi لدعم إتصال المستخدمين.

وتتوفر أجهزة CPE غالباً في المؤسسات الطبية، أو المصانع حيث تعمل على خفض تكلفة تركيب كبلات الألياف الضوئية.

ويأتي جهاز ZTE MC888 بميزة دعم sub6 و mmWave، كما يرتكز الجهاز على تقنية antenna X الذكية التي تصل إلى 10 ديسيبل.

أيضاً يعد MC888 أول جهاز في العالم يحقق إرسال هوائي عالي الطاقة mmW، ويأتي الجهاز بشاشة LED تعمل على مراقبة تغييرات إشارة الإنترنت في الوقت الفعلي، ومن ثم يعمل على تدوير وتتبع الإشارات وغلق إشارات mmWave للحصول على سرعة إتصال تصل إلى 10 جيجابت في الثانية.

يذكر أن ZTE أكدت على خططها لإطلاق جهاز Wi-Fi 7 MC888 في الأسواق لاحقاً في نهاية عام 2022.

المصدر: motamiiz

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