أول جهاز في العالم بتقنية Wi-Fi 7 من ZTE

كشفت شركة ZTE خلال الفترة الماضية عن أول الأجهزة التي تأتي بميزة دعم المعايير الجديدة Wi-Fi 7، والتي تقدم سرعة أعلى في الإتصال للمستخدمين.
قدمت ZTE خلال فعاليات MWC الأخيرة جهاز”ZTE MC888?، وهو أول المنتجات المجهزة بتقنية Wi-Fi 7 لدعم المستخدمين، حيث يأتي MC888 بتقنية Wi-Fi 7 5G CPE، ويدعم إستقبال البيانات الخلوية من 4G LTE/5G ومن ثم تحويلها إلى إشارات WiFi لدعم إتصال المستخدمين.
وتتوفر أجهزة CPE غالباً في المؤسسات الطبية، أو المصانع حيث تعمل على خفض تكلفة تركيب كبلات الألياف الضوئية.
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