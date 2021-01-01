رسميا هاتف Realme V25 بمواصفات ممتازة



Realme V25 Realme V25

بعد الكثير من، التسريبات والشائعات، أعلنت الآن، شركة ريلمي، عن، الهاتف Realme V25، مع مواصفات مشابهة، للهاتف Realme 9 Pro، الذي وصل، في منتصف، شهر فبراير الماضي، بخلاف إصدار التخزين، حيث يتوفر، هذا الهاتف الجديد، بإصدار تخزين وحيد، يضم 256 جيجا بايت، و12 جيجا رام، بينما يتوفر، الهاتف السابق، بإصدارات تخزين أقل، وبالنسبة لباقي المواصفات، مشابه تماما، وتتمثل في، شاشة بمعدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، وكاميرات خلفية ثلاثية، ومعالج متوسط، يدعم 5G، بالإضافة إلى، أحدث نظام تشغيل، من جوجل، وأحدث واجهة مستخدم، من ريلمي، وبطارية ضخمة، بشحن سريع، يبلغ 30 واط، والعديد من، المميزات الأخرى، التي رأيناه، في الهاتف ريلمي 9 برو، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف Realme V25.



مواصفات هاتف ريلمي ?ي 25

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت الشركة الصينية، عن هذا الهاتف، يوم 3 مارس، وسيكون متوفر للشراء، بشكل رسمي، في الصين، يوم 4 مارس، ولن يتم تفصيل، مواعيد توافره، خارج الصين.



الشبكة: هذا الهاتف، يدعم الشبكات، حتى الجيل الخامس 5G، بما في ذلك، 2G، و3G، و4G، و5G، ويدعم أيضا، تركيب شريحتي اتصال، في وضع الاستعداد، من نوع، Nano-SIM.

قد يعجبك أيضا...

الأبعاد: هاتف Realme V25، يتوفر بارتفاع 164.3 ملم، وبعرض 75.6 ملم، بالإضافة إلى، سمك يبلغ 8.5 ملم، ووزن جيد، يبلغ 195 جراما.الشاشة: شاشة الهاتف، ريلمي ?ي 25، تأتي من فئة، IPS LCD، وبحجم 6.6 بوصة، وبدقة 2412×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما أنها، تحتوي على، ثقب كاميرا أمامية، في أعلى الزاوية اليسار.الكاميرات الخلفية: الكاميرات الخلفية، لهذا الهاتف، تأتي بدقة، 64 ميجا بكسل، وبحجم مستشعر، يبلغ 26 ملم، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميراتين الماكرو، والمسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وهذه الكاميرات، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، وبدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، HDR، وpanorama.الكاميرا الأمامية: وبالنسبة للكاميرا السيلفي، فتأتي بحجم مستشعر، يبلغ 26 ملم، وبدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.1، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصيتي panorama، وHDR.المعالج: معالج الهاتف، Realme V25، ثماني النواة، ويأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 695 5G، المبني على، تقنية 6 نانومتر، والذي يتكون من، نواتين Kryo 660 Gold، بسرعة 2.2 جيجا هرتز، و6 أنوية Kryo 660 Silver، بسرعة 1.7 جيجا هرتز، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Adreno 619.الذاكرة: يحتوي هذا الهاتف، على ذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 12 جيجا رام، والذاكرة الداخلية، قابلة للاتساع، من خلال، كارت ميموري microSD، يتم تركيبه، بدلا من، إحدى شرائح الاتصال، مع العلم بأن، حجمه يصل إلى، 512 جيجا بايت.نظام التشغيل: الهاتف Realme V25، يعمل بنظام التشغيل، الأحدث حاليا، Android 12، وواجهة المستخدم، الأحدث من ريلمي، Realme UI 3.0.البطارية: وعلاوة على ذلك، فإن بطارية، هذا الهاتف الجديد، من ريلمي، تأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 33 واط، ومنفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 2.0.مميزات الهاتف: يتميز هذا الهاتف، بمستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، ومنفذ لسماعات الأذن 3.5 ملم، في الإطار السفلي، بالإضافة إلى أنه، يدعم مكبرات الصوت، ويدعم تركيب، بطاقة تخزين خارجية، بجانب شريحة اتصال واحدة.سعر الهاتف Realme V25سعر الهاتف Realme V25، يبلغ حوالي، 316 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، ذاكرة عشوائية، بسعة 12 جيجا رام، وذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت.