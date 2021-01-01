الكشف عن الهاتفين من سامسونج Galaxy A13 وGalaxy A23

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اليوم، وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة سامسونج، عن الهاتفين، Galaxy A13، وGalaxy A23، مع مواصفات متوسطة، ومختلفة تماما، عن الإصدار الذي، يدعم 5G، من A13، وإصدار A22، وكلاهما لديه، معالج يدعم شبكات، الجيل الرابع 4G فقط، وكاميرا رئيسية، دقتها 50 ميجا بكسل، وبطارية سعتها كبيرة، تدعم شحنا سريعا قويا، مقارنة بهواتف سامسونج المتوسطة، بالإضافة إلى، ذاكرة داخلية ضخمة، يصل سعتها إلى، 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية مناسبة، في هذه الفئة السعرية، ومواصفات أخرى جيدة، سنتعرف عليها الآن، حيث سأقدم لكم، مواصفات وأسعار الهاتفين Galaxy A13 وGalaxy A23.



مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي A13

نبدأ بالهاتف، Samsung Galaxy A13، الذي يتوفر مع، شاشة TFT، بحجم 6.6 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 60 هرتز، وبزجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass 5، ويتوفر كذلك، مع معالج التشغيل، Exynos 850، المكون من، 8 أنوية، ومعالج رسوميات، من فئة، Mali-G52 MP1، كما أن، هذا الهاتف، يعمل بنظام، Android 12، وبواجهة مستخدم، One UI 4.1، ويتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 3 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 128 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.



الكاميرا الأمامية، للهاتف Galaxy A13، تأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرات الخلفية، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.

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هذا الهاتف، الجديد من سامسونج، يحتوي على، بطارية بسعة، 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 25 واط، ويحتوي كذلك، على منفذ، USB Type?C 2.0، لشحن البطارية، ومنفذ microSD، مخصص، لزيادة المساحة التخزينية، بحيث يمكن تركيب، شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت، كما أن الهاتف، يدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر الباور، ويدعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، مع دعمه، لخاصية NFC، والراديو FM.سعر الهاتف Galaxy A13الهاتف Galaxy A13، متوفر حاليا للطلب المسبق، وسيتوفر للشراء، بشكل رسمي، في وقت لاحق، من شهر مارس، بسعر 207 دولارات أمريكية، للإصدار الذي يضم، 64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.وبسعر يصل إلى، 230 دولارا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.مواصفات Galaxy A23هذا الهاتف الآخر، في سلسلة، Galaxy A Series، مصمم حول، شاشة TFT، وبحجم 6.6 بوصة، وبدقة 2408×1080 بكسل، ويوجد عليها، زجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass 5، وتحتوي على، ثقب بشكل النوتش، في المنتصف، من أجل، كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، بالإضافة إلى أن، الهاتف Galaxy A23، يحتوي على، 4 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع، بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميراتين الماكرو، والمسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم بأن، جودة تصوير الفيديوهات، تبلغ 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الهاتف Galaxy A23يتم تشغيل، الهاتف Samsung Galaxy A23، بمعالج مختلف عن، معالج الهاتف Galaxy A13، حيث يأتي، من فئة، Qualcomm Snapdragon 680 4G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، بدلا من، Exynos 850، وبمعالج رسوميات، Adreno 610، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، أو 64 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام، أو 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام، أو 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظام التشغيل، هو Android 12، وواجهة المستخدم، هي One UI 4.1.بطارية هذا الهاتف، تأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 25 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0، وعلاوة على ذلك، فإن المميزات الأخرى، تتمثل في إمكانية، تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في وقت واحد، ومستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر التشغيل، الموجود على الجانب الأيمن، ودعم منفذ، لسماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، مع دعم، خاصية NFC.سعر الهاتف Galaxy A23لم يتم الكشف عن، سعر الهاتف Galaxy A23، ولكن تم تأكيد وصوله، بجانب Galaxy A13، خلال شهر مارس الجاري.