أسعار و مواصفات الهاتفين Redmi Note 11E وNote 11E Pro



وNote 11E Pro وNote 11E Pro

الآن، وبدون أي مقدمات، أعلنت ريدمي، العلامة التجارية الفرعية، من شاومي، عن الهاتفين، Redmi Note 11E، وRedmi Note 11E Pro، مع مواصفات متوسطة، وأسعار ممتازة للغاية، مقارنة بالهواتف المنافسة، التي تدعم، شبكات الجيل الخامس 5G، حيث تبدأ، أسعار الهاتفين، من 190 دولارا، للإصدار العادي، و270 دولارا، للإصدار البرو، وبالنسبة للمواصفات، فدعونا نتعرف عليها، خلال هذا المقال، وفيما يلي، مواصفات وأسعار الهاتفين Note 11E وNote 11E Pro.



مواصفات Redmi Note 11E

هذا الهاتف الجديد، يصل مع، شاشة بشكل النوتش، من نوع، IPS LCD، بحجم 6.58 بوصة، وبدقة 2408×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، وتحتوي على، كاميرا أمامية، بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، كما أن، هاتف Redmi Note 11E، يحتوي على، كاميرات خلفية مزدوجة، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وتدعم تصوير فيديوهات، بجودة FHD+، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية HDR، وpanorama.



معالج تشغيل الهاتف، Redmi Note 11E، بالمعالج MediaTek Dimensity 700 5G، الذي يتكون، من 8 أنوية، اثنتان Cortex-A76، بسرعة 2.2 جيجا هرتز، وست Cortex-A55، بسرعة 2.0 جيجا هرتز، وبمعالج الرسوميات، Mali-G57 MC2، بجانب ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، مع ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، أو 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى أن، هذا الهاتف، يعمل بواجهة المستخدم، الأحدث من شاومي، MIUI 13، التي تستند على، نظام Android 11.

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يحتوي هذا الهاتف، الجديد من ريدمي، على بطارية بسعة، 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0، كما أنه، يحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب الأيمن، ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، ويدعم أيضا، خاصية Infrared port.سعر الهاتف Xiaomi Redmi Note 11Eيبدأ سعر الهاتف، Redmi Note 11E، من 190 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 4 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.ويصل إلى، 205 دولارات، للإصدار الذي يضم، 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.مواصفات هاتف Note 11E Proالهاتف Redmi Note 11E Pro، مصمم حول شاشة، Super AMOLED، حجمها 6.67 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2400×1080 بكسل، كما أنها، تدعم معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، وتدعم معدل سطوع، يبلغ 1200 شمعة، في البوصة، مع دعم، HDR10، وهذا الهاتف، يتم تشغيله، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 695 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة، Adreno 619، بالإضافة إلى أنه، يعمل بنظام، Android 11، وبواجهة مستخدم، MIUI 13، ويتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.هذا الهاتف الجديد، يضم 3 كاميرات، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 108 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الثالثة، هي عبارة عن، مستشعر ماكرو، وتأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تدعم التصوير بخاصية، HDR، وpanorama، وتدعم أيضا، تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، بالإضافة إلى أن، هاتف Note 11E Pro، يضم كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بنفس جودة الكاميرات الخلفية.وبخصوص البطارية، فتأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، Power Delivery 3.0، وQuick Charge 3+، بقوة 67 واط، (يمكن شحن، 100%، من سعة البطارية، في 42 دقيقة فقط)، أما بخصوص، المميزات الأخرى، فتتمثل في، إمكانية زيادة المساحة التخزينية، بواسطة بطاقة microSD، التي يتم تركيبها، بدلا من، إحدى شرائح الاتصال، ومستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر التشغيل، بالإضافة إلى، دعم مكبرات صوت ستريو، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، مع دعمه، لخاصية NFC، وInfrared port.سعر الهاتف Xiaomi Redmi Note 11E Proالهاتف Redmi Note 11E Pro، يباع بسعر، يبدأ من، 269 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 6 جيجا رام، و128 جيجا بايت.وبسعر يبلغ حوالي، 300 دولار، للإصدار الذي يضم، 8 جيجا رام، و128 جيجا بايت.وبسعر يصل إلى، 332 دولارا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، و8 جيجا رام، مع العلم بأن، هذا الهاتف، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، بجانب أخيه الأصغر، Redmi Note 11E، يوم 4 مارس.