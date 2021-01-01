بالواقع المعزز : بي إم دبليو تمكن الجميع من معاينة iX و i4

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بي إم دبليو

تعد بي إم دبليو واحدة من شركات السيارات القلائل التي تقدم أكثر مما هو مجرد سيارات للتنقل من النقطة أ إلى النقطة ب، تقدم الشركة نفسها في مختلف مجالات التقنية والمجتمع بطريقة فريدة ومميزة.

ستكون تجربة السيارات في الواقع المعزز أحدث ما توفره الشركة للجمهور، ويأتي ذلك من خلال العمل مع جوجل Cloud. ستتوفر سيارتا بي إم دبليو i4 و iX أولاً حيث يمكن معاينة السيارتين في أي مكان، وستتميز السيارات “بتفاصيل واقعية” ليتمكن المتسوقون من الاقتراب والنظر إلى “تفاصيل مثل حبيبات الجلد الناعم والغرز في الجزء الداخلي من iX و i4 والتي تصنع حاسوبياً عبر ملايين المضلعات بواسطة تقنية الحوسبة الرائدة في الصناعة في جوجيل Cloud”.

يمكن أن تكون تجربة الواقع الافتراضي مميزة حقاً، تقول الشركة أنه “يمكن مشاهدتها بشكل أفضل عبر موقع bmwusa.com الذي يوفر رابطاً مباشراً للتجربة في تطبيق جوجل لنظامي التشغيل أندرويد و iOS”.

المصدر: سعودى شفت

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