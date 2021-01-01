مواصفات خيالية وسعر خيالي أيضا ..لاند روفر الكهربائية الجديدة Twisted EV..

طرحت شركة تويستد، المتخصصة في صناعة سيارات لاند روفر، الطراز الكهربائي الجديد من Defender الكلاسيكية، بمواصفات خيالية، على أن تبدأ أسعارها من 225.000 جنيه إسترليني، حيث ستكون المركبة الجديدة Twisted EV مزودة بمجموعة نقل حركة معيارية خاصة.
كما أكد مؤسس Twisted Charles Fawcett، التي تتواجد في ثيرسك بمقاطعة يوركشاير بالمملكة المتحدة البريطانية، أنه تم استثمار الكثير من الساعات لتطوير هذا النموذج، مشيرًا إلى إلى أن العمل كان شاقًا للغاية.
كما تشتمل السيارة الجديدة على مجموعة من المواصفات الممتازة، على النحو التالي:
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