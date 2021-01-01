مواصفات خيالية وسعر خيالي أيضا ..لاند روفر الكهربائية الجديدة Twisted EV..

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صورة الخبر: لاند روفر
لاند روفر

طرحت شركة تويستد، المتخصصة في صناعة سيارات لاند روفر، الطراز الكهربائي الجديد من Defender الكلاسيكية، بمواصفات خيالية، على أن تبدأ أسعارها من 225.000 جنيه إسترليني، حيث ستكون المركبة الجديدة Twisted EV مزودة بمجموعة نقل حركة معيارية خاصة.

كما أكد مؤسس Twisted Charles Fawcett، التي تتواجد في ثيرسك بمقاطعة يوركشاير بالمملكة المتحدة البريطانية، أنه تم استثمار الكثير من الساعات لتطوير هذا النموذج، مشيرًا إلى إلى أن العمل كان شاقًا للغاية.

كما تشتمل السيارة الجديدة على مجموعة من المواصفات الممتازة، على النحو التالي:

تحتوي السيارة على مجموعة نقل حركة خاصة بها؛ حتى تناسب طرازات Defender 90 و110 و130.

سيارة لاند روفر ديفندر الكهربائية الجديدة، تعمل ببطارية 61 كيلو وات في الساعة، حيث تستطيع تقديم ما يصل إلى 140 ميل من المدى.

ولتشغيل المحرك الأكبر 110، استخدمت الشركة حزمة أكبر تبلغ 81 كيلو وات في الساعة، حيث تصل إلى مدى 180 ميلاً.

السيارة تنتج EV 268 حصانًا و 885 رطلاً من عزم الدوران؛ بفضل تركيب البطاريات أسفل غطاء المحرك وبين قضبان الهيكل.
تأتي Twisted EV بتوجيه معزز، كما أنها تتميز بوضعين للقيادة قابلين للتحديد وهما Eco وSport.

ويوجد بالمركبة الجديدة منفذ شحن 22 كيلو وات.

المصدر: الاهرام أوتو

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