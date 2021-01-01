موعد تسليم أول دفعة من كول راي و أوكافانجو من أبو غالي

تستعد مجموعة أبو غالي موتورز، الوكيل الحصري للعلامة التجارية جيلي، لتسليم أول دفعة من سيارات جيلي كول راي و أوكافانجو موديل 2022.
تسليم أول دفعة وفتح باب الحجز للثانية
وقال أسامة الشامي، مدير معرض “جيلي” أبو غالي موتورز، إنه سيتم تسليم أول دفعة من طرازات جيلي كول راي و أوكافانجو 2022 خلال مارس الجاري، مشيراً إلى أن الشركة تقوم بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة مع المواطنين الذين تمكنوا من الحجز منذ بداية طرحها وحتى 15 فبرايرالماضي.
وأضاف الشامي في تصريحات خاصة لـ « ايجيبت أتوموتيف »، أنه تم فتح باب الحجز للدفعة الثانية أمام الراغبين في شراء أي من السيارتين بمقدم 50 ألف جنيه، ومن المقرر أن يتم تسليمها بحلول يونيو المقبل.
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