موعد تسليم أول دفعة من كول راي و أوكافانجو من أبو غالي

أبو غالي تكشف عن



كول راي كول راي

تستعد مجموعة أبو غالي موتورز، الوكيل الحصري للعلامة التجارية جيلي، لتسليم أول دفعة من سيارات جيلي كول راي و أوكافانجو موديل 2022.



تسليم أول دفعة وفتح باب الحجز للثانية

وقال أسامة الشامي، مدير معرض “جيلي” أبو غالي موتورز، إنه سيتم تسليم أول دفعة من طرازات جيلي كول راي و أوكافانجو 2022 خلال مارس الجاري، مشيراً إلى أن الشركة تقوم بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة مع المواطنين الذين تمكنوا من الحجز منذ بداية طرحها وحتى 15 فبرايرالماضي.



وأضاف الشامي في تصريحات خاصة لـ « ايجيبت أتوموتيف »، أنه تم فتح باب الحجز للدفعة الثانية أمام الراغبين في شراء أي من السيارتين بمقدم 50 ألف جنيه، ومن المقرر أن يتم تسليمها بحلول يونيو المقبل.

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مواصفات وأسعار كول راي موديل 2022وتقدم سيارات كول راي موديل 2022 بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعته 1500 سي سي تربو، وبقوة 177 حصان، وعزم دوران يصل إلى 255 نيوتن /متر، وتصل كول راي إلى سرعة 100 كم/الساعة في 7.9 ثانية، وتستهلك السيارة 6.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، ومجهزة بناقل حركة 7 سرعات Dual clutch.وسجلت أسعار سيارات كول راي للفئة الأولى بنحو 320 ألف جنيه، وحددت أسعار الفئة الثانية بمبلغ 370 ألف جنيه.مواصفات وأسعار أوكافانجو 2022أما عن سيارات أوكافانجو 2022 مزودة بمحرك 1500 سي سي، قوة 190 حصان، وعزم أقصى للدوران 300 نيوتن/متر، بمعدل استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كم.وبلغت أسعار سيارات أوكافانجو 2022 ، للفئة الأولى بنحو 400 ألف جنيه، وقدرت أسعار الفئة الثانية 550 ألف جنيه.