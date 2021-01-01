مدن أوكرانيا تدعو سكانها إلى الاحتماء بالملاجئ



صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية



أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، بسماع دوي صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، وسط دعوات للسكان بدخول الملاجئ فورا.







كما أفاد الإعلام الأوكراني، برفع حالة التأهب القصوي في تشيرنيهيف وخميلنيتسكي تحسبا لغارات جوية وسط توجيهات بدخول الملاجئ.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا، عن تدمير قاعدة "ستاراوكوستنتانيف" الجوية العسكرية الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة طويلة المدى.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن “القوات المسلحة الروسية تواصل قصف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا”.وأضاف كوناشينكوف إنه على إثر ذلك تم تدمير قاعدة "ستاراوكوستنتانيف" الجوية العسكرية في أوكرانيا.ولفت إلى أن القوات المسلحة الروسية دمرت 2203 أهداف للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية.وأوضح المتحدث أن “مقاتلات وأنظمة دفاع جوي روسية أسقطت 10 طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية”.وأضاف كوناشينكوف أن “القوات الصاروخية دمرت منظومة صواريخ إس -300 المضادة للطائرات”، مؤكدا أن ثلاثة أنظمة صواريخ “بوك إم 1” المضادة للطائرات وثلاث محطات رادار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تم تدميرها.وحسب كوناشينكوف ، فأنه تم تدمير “69 طائرة على الأرض و 24 طائرة في الجو، و 778 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 77 صاروخ إطلاق متعدد الصواريخ، و 279 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و 553 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، بالإضافة إلى 62 طائرة بدون طيار”.