تعرف على أسعار الخضروات اليوم 6 مارس في سوق العبور



أسعار الخضروات أسعار الخضروات

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، حالة استقرار خلال تعاملات اليوم الأحد 6 مارس 2022. حيث تراوحت أسعار الطماطم ما بين 2.25 إلى 3.75 جنيهات للكيلو، وتتراوح أسعار البطاطس من 3.5 إلى 4.8 جنيه بينما استقر سعر كيلو البصل إلى مابين 1.5 إلى 2.75 جنيه.



وترواح سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 6 جنيهات، كما ارتفع سعر كيلو الفاصوليا إلى ما بين 14 إلى 20 جنيها، وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 6 إلى 9 جنيهات، والفلفل الحامى البلدى بـ من 8 إلى 12 جنيها، والثوم ما بين 4 إلى 7 جنيهات.



أما سعر كيلو الباذنجان البلدي، فيتراوح ما بين 5 إلى 7 جنيهات، الباذنجان الرومي 5 إلى 7 جنيهات، ويتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

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وسجل خيار الصوب 5 إلى 8 جنيهات، وتراوح سعر الجزر من 1.5 إلى 3.5 للكيلو والملوخية 7 إلى 10 جنيهات وقلقاس 3 إلى 6 جنيه للكيلو وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 6 إلى 12 جنيها وسعر السبانخ من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.وسجل سعر كيلو البسلة 4 الى 7 جنيهات، وكيلو الزيتون 15 إلى 25 جنيها، وتراوح سعر كيلو الفول الأخضر ما بين 5 إلى 8 جنيهات.ومن جانبه قال المهندس محمود فوزي عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية إن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.لذا قررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية كما تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية.وأوضح المهندس محمود فوزي أن قطاع الزراعة يعمل به حوالي 5.2 مليون فلاح، بما يمثل 19.2% من إجمالي المشتغلين، حيث تعتبر أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية.