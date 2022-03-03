استقرار أسعار الدواجن في السوق المحلية اليوم فى مصر 6 مارس



اسعار الدواجن اسعار الدواجن

شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة من الارستقرار في السوق المحلية اليوم الأحد 6 مارس 2022 . وقد سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 31 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 32 إلى 34 جنيها حسب المنطقة.



كما سجل سعر الفراخ البلدي بالمزرعة 32 جنيها للكيلو، و تراوح سعر المستهلك ما بين 35 إلى 37 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 35 جنيها المزرعة و بلغ سعر الكيلو للمستهلك 38 جنيها .



من جانبه قال الدكتور عبد العزيز أن ارتفاع أسعار الدواجن و البيض يرجع إلى التغيرات المناخية التى تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية والتي أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن و تسببت في خسائر فادحة للمربين.

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وتابع بالتالي خروج أعداد كبيرة من المنظومة وإحجام المربين عن إدخال قطعان من الكتاكيت البياض للتربية نتيجة الخسائر المتكررة بجانب أن ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً أحد أهم العوامل المؤثرة في ذلك أدى إلى تخفيض دورات الإنتاج لتصبح واحدة بدلا من 3 دورات إنتاج من الدواجن البياضة مما أدى إلى ارتفاع الأسعار .وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن الأسواق ستشهد انخفاض فى أسعار البيض خلال الفترة المقبلة مع دخول قطعان من الفراخ الأمهات مؤخراً في مرحلة الإنتاج بينما أسعار الفراخ البيضاء خلال الفترة المقبلة لن تتراجع لأن تكلفة الإنتاج عالية لافتاً إلى أنه تم مطالبة المربين بضرورة إتباع النظام المغلق فى التربية بدلاً من النظام المفتوح لأنه يساعد على التحكم فى درجات الحرارة التى أدت إلى تخفيض دورات الإنتاج