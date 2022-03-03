استقرار أسعار الدواجن في السوق المحلية اليوم فى مصر 6 مارس

شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة من الارستقرار في السوق المحلية اليوم الأحد 6 مارس 2022 . وقد سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 31 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 32 إلى 34 جنيها حسب المنطقة.
كما سجل سعر الفراخ البلدي بالمزرعة 32 جنيها للكيلو، و تراوح سعر المستهلك ما بين 35 إلى 37 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 35 جنيها المزرعة و بلغ سعر الكيلو للمستهلك 38 جنيها .
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز أن ارتفاع أسعار الدواجن و البيض يرجع إلى التغيرات المناخية التى تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية والتي أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن و تسببت في خسائر فادحة للمربين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!