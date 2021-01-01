بالتفاصيل.. دراسة تكشف علاقة تصلب الأعصاب بالألبان



تصلب الأعصاب تصلب الأعصاب

كشف فريق بحثي من جامعة بون أن بروتين حليب البقر قد يؤدي إلى أعراض أكثر حدة لمرض التصلب العصبي المتعدد.



والتصلب المتعدد هو حالة من أمراض المناعة الذاتية يمكن أن تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي، هذا سبب شائع للإعاقة لدى البالغين الأصغر سنًا، تشمل أعراض التصلب المتعدد مشاكل في الرؤية ، والتعب ، وتيبس العضلات.





غالبًا ما يرى مرضى التصلب المتعدد أعراضًا أكثر حدة بعد تناول منتجات الألبان ، وقد انطلق الباحثون في جامعتي بون وإرلانجن نورنبيرغ لاكتشاف سبب ذلك، وجدوا في بحثهم أن البروتين الموجود في حليب البقر يمكن أن يؤدي إلى التهاب يستهدف "الطبقة العازلة" حول الخلايا العصبية.

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الارتباط بين منتجات الألبان وأعراض التصلب المتعدد الحادةقام فريق البحث بإعطاء الكازين المكون من حليب البقر مع تأثير محسن على الفئران ووجدوا أنهم استمروا في تطوير اضطرابات عصبية، أظهر الفحص المجهري الإلكتروني تلفًا في الطبقة العازلة حول الألياف العصبية (المايلين).مع التصلب المتعدد ، يقوم جهاز المناعة في الجسم بشكل أساسي بتدمير غمد الميالين ، مما يؤدي إلى عواقب تغير الحياة مثل مشاكل الرؤية واضطرابات الحركة.