أسعار صرف العملات الأجنبية فى مصر اليوم الأحد 6 – 3 – 2022



أسعار العملات أسعار العملات

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الأحد الموافق 6 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 6 – 3 – 2022



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

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وسجل اليورو للشراء 17.0288 جنيه، والبيع 17.4195 جنيه.الجنيه الإسترليني للشراء 20.6495 جنيه، والبيع 21.0192 جنيه.ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2264 جنيه، والبيع 12.423 جنيه. ‏الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.289 جنيه، والبيع 2.3415 جنيه.أسعار صرف العملات الأجنبية اليومالكرون النرويجي للشراء 1.7277 جنيه، والبيع 1.7689 جنيه.الكرونا السويدية للشراء 1.57 جنيه، والبيع 1.6165 جنيه.الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9815 جنيه، والبيع 17.1759 جنيه.ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.5353 جنيه، والبيع 13.7275 جنيه.ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.4188 جنيه، والبيع 11.6161 جنيه.