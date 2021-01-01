روسيا تعلن تدمير 2203 منشآت عسكرية في أوكرانيا



روسيا تعلن تدمير منشآت عسكرية روسيا تعلن تدمير منشآت عسكرية



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية دمرت 2203 أهداف للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن “مقاتلات وأنظمة دفاع جوي روسية أسقطت 10 طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية”.



وأضاف كوناشينكوف أن “القوات الصاروخية دمرت منظومة صواريخ إس -300 المضادة للطائرات”، مؤكدا أن ثلاثة أنظمة صواريخ “بوك إم 1” المضادة للطائرات وثلاث محطات رادار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تم تدميرها.

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وحسب كوناشينكوف ، فأنه تم تدمير “69 طائرة على الأرض و 24 طائرة في الجو، و 778 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 77 صاروخ إطلاق متعدد الصواريخ، و 279 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و 553 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، بالإضافة إلى 62 طائرة بدون طيار”.وانطلقت العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير بعد طلب جمهوريات دونباس المساعدة في مواجهة عدوان كييف.وقال الرئيس فلاديمير بوتين إنه كان قرارًا “صعبًا”، لكن محنة شعب دونباس تم تجاهلها لفترة طويلة.