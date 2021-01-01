تعرف على مدة صلاحية بعض الأطعمة داخل الثلاجة أو الفريزر..لمحبي التخزين..

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مع اقتراب شهر رمضان، تتجه النساء إلى تحضير الطعام وتخزينه في الثلاجة؛ حتى لا يستغرق وقتا ومجهودا في الإعداد أثناء الصيام. لكن ما مدة صلاحية هذا الطعام المجمد؟



وفقًا لموقع (Almanac)، يبدأ لون ونكهة وملمس الطعام في التغير بعد فترة معينة من حفظه، لذلك يجب عليك معرفة المدة المناسبة لتخزين الطعام في الفريزر.



مدة صلاحية الطعام المجمد

. معظم الأطعمة التي تحتوي على اللحم المطبوخ تحتفظ بجودتها لبضعة أشهر. بعيدا عن مدى جودة تعبئة الأطعمة، يتسلل الهواء إلى الداخل ويتم امتصاص الرطوبة؛ مما يؤثر سلبًا على الملمس والطعم. من أجل ذلك، يعتبر من الأفضل التجميد في الأكياس بدلاً من العلب الصلبة.

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. يمكن تخزين جميع أنواع الجبن لمدة 6 شهور، عدا الأجبان المطبوخة، والجبن القريش، والبارميزان فلا يمكن تخزينها في الفريزر. أما السمن يمكن تخزينه لمدة تتراوح من 6 إلى 9 شهور، واللبن لمدة ثلاثة أشهر، وتتراوح مدة تخزين الزبادي من شهر إلى شهرين.. بالنسبة للأسماك بمختلف أنواعها، يصل متوسط صلاحية تخزينها إلى ثلاثة أشهر، لكن مدة تخزين الأسماك الخالية من الدهون تصل إلى 6 أشهر.. تختلف صلاحية تخزين الفواكهة، فالفواكه الحمضية تصل إلى مدة صلاحية تتراوح من 4 إلى 6 شهور، أما مدة صلاحية العصائر من 8 إلى 12 شهور.. تصل مدة تخزين الطماطم إلى شهرين سواء مقطعة أو ناضجة. أما الفاصوليا والجزر والبامية والقرنبيط والسبانخ الفلفل يمكن تخزينهم لفترة قد تصل إلى عام كامل.نصائح عند تجميد الطعام. التأكد من ترك مساحة في الوعاء عند تجميد السوائل أو الأطعمة التي تحتوي على سائل؛ لترك مساحة للتمدد، ولا يمكن تجميد السوائل المضغوطة؛ فتتمدد وتنفجر.. كتابة اسم محتويات الكيس عليه؛ لتسهيل التعرف عليه بعد التجميد، وتاريخ تجهيزه، بالإضافة إلى كميته. يفضل تخزين كميات بسيطة في عدد أكبر من الأكياس؛ حتى يسهل استخدامها بعد ذلك.. إعادة تجميد الأطعمة وتخزينها بعد الطهي. عند شراء لحوم أو دواجن أو أسماك مجمدة مسبقًا، يمكن إعادة التجميد إذا تم التعامل معها بشكل صحيح.