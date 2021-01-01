لا تتخلى عن تناول «فيتامين د» إذا كنت من هذه الفئات..



فيتامين د فيتامين د

فيتامين د من الفيتامينات المهمة للجسم، ولكن ظهرت بعض التقارير التي تنصح بضرورة عدم الإفراط في تناوله، ليظهر البروفيسور سوفي فيرتانين من المعهد الفنلندي للصحة والضمان الاجتماعي عن الأشخاص الذي يجب عليهم تناول «فيتامين د» طيلة عمرهم.



ويشير البروفيسور فيرتانين، إلى أن هذا يشمل بالدرجة الأولى الأشخاص الذين نادرًا ما يخرجون إلى الهواء الطلق، ويغطون جلودهم بالملابس والأشخاص ذوي البشرة السمراء والأطفال والشباب والحوامل، وكذلك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا. وذلك بحسب صحيفة "هلسنجن سانومات".



وأوضح فيرتانين، أن الأطفال دون السنة عليهم تناول 7.5 ميكروجرام من فيتامين د يوميا على مدار السنة، وأما الحوامل والمرضعات، فعليهن تناول 10 ميكروجرامات يوميا، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما وذوي البشرة السمراء و كذلك الذين نادرا ما يخرجون للتجوال في الهواء الطلق والذين يغطون بشرتهم بالملابس، عليهم تناول 20 ميكروجرام من فيتامين د يوميا على مدار السنة.

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وأشار البروفيسور فيرتانين، إلى أن جميع الأشخاص الآخرين يحتاجون إلى تناول فيتامين د في فصل الشتاء وحتى نهاية شهر أبريل، ولكن مع الحرص بعدم الإفراط في تناوله لأن ذلك قد يؤثر بطريقة عكسية.يضيف البروفيسور فيرتانين ، يمكن تحديد مستوى هذا الفيتامين في الجسم على أساس النظام الغذائي، فمثلا إذا كان عمر الشخص 18-74 عاما، ولا يتناول منتجات الحليب والمواد الغذائية المحتوية على فيتامين د أو لا يأكل الأسماك عدة مرات في الأسبوع، عليهم تناول 10 ميكروجرامات من فيتامين د يوميا من بداية شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر مارس.