لا تتخلى عن تناول «فيتامين د» إذا كنت من هذه الفئات..

فيتامين د من الفيتامينات المهمة للجسم، ولكن ظهرت بعض التقارير التي تنصح بضرورة عدم الإفراط في تناوله، ليظهر البروفيسور سوفي فيرتانين من المعهد الفنلندي للصحة والضمان الاجتماعي عن الأشخاص الذي يجب عليهم تناول «فيتامين د» طيلة عمرهم.
ويشير البروفيسور فيرتانين، إلى أن هذا يشمل بالدرجة الأولى الأشخاص الذين نادرًا ما يخرجون إلى الهواء الطلق، ويغطون جلودهم بالملابس والأشخاص ذوي البشرة السمراء والأطفال والشباب والحوامل، وكذلك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا. وذلك بحسب صحيفة "هلسنجن سانومات".
وأوضح فيرتانين، أن الأطفال دون السنة عليهم تناول 7.5 ميكروجرام من فيتامين د يوميا على مدار السنة، وأما الحوامل والمرضعات، فعليهن تناول 10 ميكروجرامات يوميا، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما وذوي البشرة السمراء و كذلك الذين نادرا ما يخرجون للتجوال في الهواء الطلق والذين يغطون بشرتهم بالملابس، عليهم تناول 20 ميكروجرام من فيتامين د يوميا على مدار السنة.
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