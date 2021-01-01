استخدامات مفاجئة للفازلين لا يعرفها الكثيرون



الفازلين الفازلين

الفازلين هو مرطب فعال ورخيص استخدم منذ سنوات طويلة في ترطيب البشرة والشفاه، ولكن ما لا يعرفه معظمنا هو أن هناك استخدامات مبتكرة للفازلين تجعلنا نعيد النظر فيه مرة أخرى، لذا دعونا نلقِ نظرة على تلك الاستخدامات في هذا المقال، لنتعرف عليها بشكل أفضل.



استخدامات مبتكرة للفازلين

سوف تكتشف من خلال التعرف على أهم استخدامات مبتكرة للفازلين أن هذا المكون رائع عند استخدامه مع بعض الأشياء، ومن أهم تلك الاستخدامات الآتي:



تلميع المصنوعات الجلدية

العناصر الجلدية مثل القفازات والأحذية والحقائب تبدو رائعة وأنيقة إذا ما تمت العناية بها باستخدام الفازلين، حيث يعمل على تلميعها، وذلك من خلال تدليكها بمقدار منه ثم مسحها بقطعة قماش ناعمة، ولا تعتبر تلك الطريقة فعالة فقط في ترطيب الجلد بل إنها اقتصادية وغير مكلفة.

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إزالة الخاتم العالق من الإصبعيمتاز الفازلين بأنه زلق للغاية، ولديه قدرة كبيرة في إخراج أية إكسسوارات أو مصوغات عالقة بالإصبع، وذلك من خلال وضع مقدار كبير منه على جانبي الخاتم العالق مثلًا، ثم لفه وتحريكه للخلف وللإمام على الإصبع ويسحب الخاتم برفق منه.إزالة العلكة من الشعروجود العلكة في الشعر من أسوأ المشاكل التي يمكن أن تصيبه، ويعد استخدام الفازلين وسيلة رائعة لإزالة تلك العلكة منه بسهولة، حيث يتم وضع مقدار كبير منه على المنطقة الموجودة بها وتركه لفترة قليلة، ثم مسحها بمنشفة ورقية وتكرار ذلك مرة أخرى حتى يتم التخلص منها نهائيًا.وقاية أدوات الحدائق من الصدأتكون الصدأ على أدوات الحدائق أمر شائع الحدوث، ويمكن أن يسبب الإزعاج وعدم القدرة على تقليم الأشجار الموجودة بها، لذا فإن تطبيق مقدار منه على سطح تلك الأدوات يجعله يعمل كمادة واقية ضد الصدأ، ويجب الاحتفاظ بها بعيدًا عن عبث الأطفال وحمايتها من التلف.تنظيف النباتاتأحد الأسباب التي تجعل النباتات جافة هو عدم الاهتمام بها، لذا قم بتنظيف كل ورقة من أوراقها بمقدار منه لكي تعود لرونقها مرة أخرى وتستعيد لمعانها، وعليك إذا كنت تريد الحصول على نتائج مضمونة أن تكرر ذلك أكثر من مرة.إزالة الخدوش من عدسة الكاميرايواجه البعض منا مشكلة كبيرة عند التقاط الصور بعدسة الكاميرا، حيث تتسبب الخدوش الموجودة عليها في تشوهها وجعلها منخفضة الجودة، لذا عليك أن تعلم أن واحدة من استخدامات مبتكرة للفازلين، هي العمل على إزالة الخدوش الموجودة بتلك العدسة وجعلها نظيفة، حيث يتم وضع مقدار قليل منه على سطح العدسة ويترك قليلًا، ثم مسحها بقطعة قماش نظيفة.تنشيط شفرات الحلاقةإذا كنت تريد جعل شفرات الحلاقة أكثر فعالية في التخلص من الشعر الزائد، فكل ما عليك هو وضع مقدار منه على الحواف المعدنية من أجل تنشيطها، ولكن يشترط أن تكون جافة حتى لا تصاب بالصدأ.حماية الأسطح أثناء الطلاءهل تقوم بأعمال طلاء في منزلك؟ إذا كان الأمر كذلك يمكنك وضع طبقة رقيقة منه على تلك الأسطح التي ترغب في عدم التصاق الطلاء بها، مثل الأرضيات الخشبية والبلاط ومقابض الأبواب وزجاج النوافذ، وعند الانتهاء من أعمال الطلاء امسحها بقطعة قماش مبللة.الحفاظ على الغراء من الجفافحافظ على مواد الغراء اللاصقة من الجفاف من خلال وضع مقدار منه تحت غطاء الوعاء الموضوع به وحول حوافه، مما يساعد على عدم تراكم مواد الغراء الجافة وتسببها في غلق الغطاء.تليين المفاتيح الجامدةواحدة ضمن استخدامات مبتكرة للفازلين، هي تشحيم المفاتيح لمنع تصلبها في فتحاتها، حيث يعمل على ترطيبها بشكل كافٍ، مما يجعلها تتصف بالمرونة عند فتح الأبواب، ولكن يراعى وضعه في داخل الثقوب نفسها.التخلص من البقعيمكن أن يؤدي استخدامه إلى إزالة بعض البقع مثل بقع الشمع وآثار المكياج والألوان من الأثاث والملابس، حيث يتم وضع مقدار منه على تلك البقع وتركه ثوانٍ معدودة، ثم مسحها بقطعة قماش مبللة، ويتم تكرار تلك العملية مرات عديدة إذا لزم الأمر.إزالة الخدوش من الأثاث الخشبييمكنك إصلاح الخدوش الصغيرة الموجودة على الأثاث الخشبي، عن طريق تغطيتها بطبقة سميكة منه وتركها لمدة يوم كامل، مع مسح أي مقدار زائد منه بقطعة قماش نظيفة وتدليك الخشب برفق، مع استخدام ملمع الأثاث بعد ذلك.في الختام، قدمنا لك عزيزنا القارئ تلك الباقة المميزة من استخدامات مبتكرة للفازلين، التي ننصح بتجربتها للاستفادة منه على أكمل وجه.