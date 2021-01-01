من العلاجات المنزلية لليزر..4 طرق لعلاج مشكلة اسمرار حول الفم.

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مشكلة اسمرار حول الفم

تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة تغير لون الجلد حول الفم، قد يكون السبب كثرة الاستخدام الخاطئ لأدوات التجميل أو استخدام معجون الأسنان بطريقة خاطئة، ومن الممكن أن يكون ناتج عن أسباب صحية أو تناول أدوية تتسبب في زيادة جفاف البشرة وتحول منطقة حول الفم إلى منطقة داكنة لذلك يستعرض اليوم السابع طرق مهمة للتخلص من اسمرار حول الفم وفقًا لما جاء في موقع healthline.

طرق التخلص من اسمرار منطقة حول الفم
الحماية من الشمس
قد تتلاشى البقع الداكنة إذا اتخذتي تدابيرك للحماية من أشعة الشمس بما في ذلك وضع واقٍ من الشمس كل يوم فغالبًا ما يتم إغفال منطقة الفم عند وضع واقي الشمس، لذلك تأكدي من تطبيق واقي الشمس حول الفم بطريقة مباشرة.

العلاج الطبي
إذا كنتي تريدين إزالة اللون الذي حدث حول الفم فمن الممكن أن تستخدمي العلاج بالليزر للبقع الداكنة أو التقشير الكيميائي للمساعدة في تقشير الجلد وتقليل التصبغ.

الصبار
يحتوي الصبار على الألوين وهو مركب طبيعي لإزالة التصبغ ثبت أنه يعمل على تفتيح البشرة ويعمل بفعالية كعلاج لفرط التصبغ غير السام.

خل التفاح
يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك والذي أظهرت الأبحاث أنه قد يعمل على تفتيح لون البشرة وإزالة حروق الشمس.

طريقة استخدام خل التفاح
قومي بخلط مقادير متساوية من خل التفاح والماء في وعاء ثم ضعيه على البقع الداكنة واتركيه لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق ثم قومي بشطفه بالماء الفاتر وقومي بتكرر هذه الوصفة مرتين يوميًا.

المصدر: اليوم السابع

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