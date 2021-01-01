سبب كثرة صيام النبي في شهر شعبان

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبى صلى الله وسلم علمنا، كان يكثر من العبادة في وقت الغفلة، مضيفا: لما تلاقى الناس بتغفل عن عبادة الله.. أعبد أنت ربنا تاخد أجر عالى أوى"، وروى حديث رسول الله صلى عليه وسلم :"العِبَادَةُ في الهَرْجِ كهِجْرةٍ إلَيَّ".
وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن شهر شعبان الخير والبركة وهو الشهر الذى لاحظ الصحابة وآلا البيت والمقربين لاحظوا أن النبى يكثر من الصيام في ذلك الشهر، وعندما سألوه قال:" ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.
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