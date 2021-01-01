سبب كثرة صيام النبي في شهر شعبان



شهر شعبان شهر شعبان



قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبى صلى الله وسلم علمنا، كان يكثر من العبادة في وقت الغفلة، مضيفا: لما تلاقى الناس بتغفل عن عبادة الله.. أعبد أنت ربنا تاخد أجر عالى أوى"، وروى حديث رسول الله صلى عليه وسلم :"العِبَادَةُ في الهَرْجِ كهِجْرةٍ إلَيَّ".



وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن شهر شعبان الخير والبركة وهو الشهر الذى لاحظ الصحابة وآلا البيت والمقربين لاحظوا أن النبى يكثر من الصيام في ذلك الشهر، وعندما سألوه قال:" ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.





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قال رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن دعاء السوق «لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد ، يُحيي ويُميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير»، رواه الترمذي.. فيه مليون حسنة ويرفع عن المسلم مليون سيئة وترفعه مليون درجة.وأضاف رمضان عبدالمعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" : في وقت الغفلة اعمل عبادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العِبَادة في الهَرْج كهجرة إليَّ) رواه مسلم مشيرا إلى أن الله يحب المتواضع وحبه للغني المتواضع أشد.وقال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي إن شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، مشيرا إلى أن بعض الناس تفهم أن الصيام فقط هو المطلوب في شهر شعبان ولكن كل الأعمال الصالحة.