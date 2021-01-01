فيديو.. رمضان عبدالمعز: دعاء يجعلك تفوز بمليون أجر وحسنة



رمضان عبدالمعز رمضان عبدالمعز



قال الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهر الشريف، إن دعاء السوق «لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد ، يُحيي ويُميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير»، رواه الترمذي.. فيه مليون حسنة ويرفع عن المسلم مليون سيئة وترفعه مليون درجة.



وأضاف عبدالمعز، خلال برنامج " لعلهم يفقهون"، على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن في وقت الغفلة اعمل عبادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العِبَادة في الهَرْج كهجرة إليَّ) رواه مسلم مشيرا إلى أن الله يحب المتواضع وحبه للغني المتواضع أشد.





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ونوه عبد المعز، إلى أن شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، مشيرا إلى أن بعض الناس تفهم أن الصيام فقط هو المطلوب في شهر شعبان ولكن كل الأعمال الصالحة .