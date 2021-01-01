فيديو.. رمضان عبدالمعز: دعاء يجعلك تفوز بمليون أجر وحسنة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهر الشريف، إن دعاء السوق «لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد ، يُحيي ويُميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير»، رواه الترمذي.. فيه مليون حسنة ويرفع عن المسلم مليون سيئة وترفعه مليون درجة.
وأضاف عبدالمعز، خلال برنامج " لعلهم يفقهون"، على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن في وقت الغفلة اعمل عبادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العِبَادة في الهَرْج كهجرة إليَّ) رواه مسلم مشيرا إلى أن الله يحب المتواضع وحبه للغني المتواضع أشد.
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