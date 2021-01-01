أعراض وأسباب وطرق علاج القرحة الهضمية

القرحة الهضمية.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج



علاج القرحة الهضمية علاج القرحة الهضمية



يتطور مرض القرحة الهضمية عندما تتشكل تقرحات في المعدة أو القسم الأولي من الأمعاء الدقيقة، الالتهابات البكتيرية تقضي على البطانة الواقية للجهاز الهضمي، مما يسبب العديد من حالات مرض القرحة الهضمية، الأشخاص الذين يستخدمون مسكنات الألم غالبًا هم أكثر عرضة للإصابة بالقرحة.



ما الذي يسبب القرحة الهضمية؟



OnlyMyHealth قال إنع يعتقد الناس عادة أن القرحة ناتجة عن الإجهاد أو تناول أطعمة معينة، ومع ذلك ، لم يكتشف الخبراء أي دليل يدعم مثل هذه المعتقدات، بدلاً من ذلك ، وجد البحث سببين مهمين للقرحة:



1. بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري



وهي عدوى بكتيرية معدية معوية متكررة، ويعاني حوالي نصف سكان العالم من عدوى الملوية البوابية " جرثومة المعدة" ، غالبًا بدون أي أعراض، تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن ينتقل من شخص لآخر ، خاصة أثناء الطفولة، ومع ذلك ، فإن وجود الحلزونية البوابية ليس له تأثير ضار على معظم الأفراد. فقط حوالي 10? إلى 15? من الأشخاص المصابين بالبكتيريا الحلزونية يصابون بالقرح.

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2. الأدوية المضادة للالتهاباتيعد استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، وهي فئة من مسكنات الآلام، سببًا مهمًا آخر لمرض القرحة الهضمية، قد تتسبب مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية في تآكل الطبقة المخاطية في الجهاز الهضمي.لا يصاب كل من يتناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بالقرحة، ربما يكون الجمع بين استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مع عدوى الملوية البوابية هو الأكثر ضررًا. الأشخاص المصابون بالبكتيريا الحلزونية البوابية والذين يتناولون مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بشكل روتيني هم أكثر عرضة لتدمير طبقة المخاط ، ويمكن أن يكون الضرر شديدًا.أعراض القرحة الهضميةأكثر أعراض القرحة الهضمية شيوعًا هو آلام البطن التي تتراوح من المعتدلة إلى الشديدة وتنتشر من السرة إلى الصدر، في حالات نادرة، قد يؤدي عدم الراحة إلى إبقاء الشخص مستيقظًا في الليل، في المراحل المبكرة، قد لا تسبب القرحة الهضمية الصغيرة أي أعراض، تشمل الأعراض المتكررة الأخرى للقرحة الهضمية ما يلي:تغيرات في الشهيةغثيانبراز أحمر أو أسودفقدان الوزن غير المبررعسر الهضمالتقيؤعدم الراحة في الصدرعلاج مرض القرحة الهضميةإذا كانت القرحة تنزف، فيجوز للطبيب حقن الدواء فيها أثناء عملية التنظير الداخلي، قد يستخدم الطبيب المشبك أو الكي (الأنسجة المحترقة) لإغلاقه وإيقاف النزيف، يعالج الأطباء القرحة عادةً باستخدام عقاقير مثل:1. مثبطات مضخة البروتون (PPI):2. حاصرات مستقبلات الهيستامين3. المضادات الحيوية:4. الأدوية الوقائية: