تعرف على كل فوائد الصنوبر



الصنوبر الصنوبر



تعد حبوب الصنوبر، من العناصر الغذائية الأساسية التي تحتوي على مجموعة متنوعة من المعادن التي يمكن أن تساعد في حماية صحة العين والقلب والدماغ والجلد، هذه البذور الصغيرة غنية بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية للقلب، وكلها مفيدة لصحتك، وفقا لموقع " Onlymyhealth " يحتوي على توازن بين الدهون الصحية للقلب والبروتين والألياف التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة، وتساعد في إدارة مرض السكري ، وتعزز صحة القلب.



الفوائد الصحية للصنوبر



فيما يلي 5 فوائد صحية لحبوب الصنوبر:



1. مفيد لصحة القلب



تحتوي حبوب الصنوبر على مضادات الأكسدة بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى التي تساعد على صحة القلب وقد تقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

قد يعجبك أيضا...

وفقًا لأخصائي التغذية ، فإن تناول ثلاث حصص من الصنوبر كل أسبوع قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بفشل القلب، علاوة على ذلك ، فإن تناول أونصة واحدة على الأقل من المكسرات يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، تحتوي حبوب الصنوبر على الدهون غير المشبعة التي تساعد على رفع الكوليسترول الحميد (الجيد) مع خفض الكوليسترول الضار يمكن الوقاية من عدم انتظام ضربات القلب (اضطراب ينبض فيه قلبك بسرعة كبيرة أو بطيئة جدًا) باستخدام أحماض أوميجا 3 الدهنية ، ويمكن تقليل تخثر الدم.2. تعزيز صحة الدماغتحتوي حبوب الصنوبر على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تساعد في نمو خلايا الدماغ وإصلاحها، تم ربط أوميجا 3 بقدرة أفضل على التفكير والدورة الدموية للدماغ ، وفقًا للبحث قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في حبوب الصنوبر أيضًا في تقليل الإجهاد الخلوي في الدماغ ، وتحسين الإدراك العام وتقليل مخاطر الإصابة بالخرف.3. يحسن صحة العظامفيتامين ك أكثر فعالية من الكالسيوم في بناء وتقوية العظام حتى إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالكالسيوم ، فإن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين K يمكن أن يؤدي إلى ضعف العظام والكسوروهشاشة العظام تقدم حبوب الصنوبر فوائد صحية للعظام على مستويين. الكالسيوم وفيتامين K وفيرة في نفوسهم. تعد حبوب الصنوبر من بين حبتين فقط من المكسرات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ك. الآخر هو الكاجو ، في حال كنت تتساءل.4. مفيد لصحة العينتحتوي حبوب الصنوبر على نسبة عالية من البيتا كاروتين ومضادات الأكسدة ، وهي مفيدة لعينيك، علاوة على ذلك ، تحتوي هذه المكسرات على نسبة عالية من فيتامين أ واللوتين ، وكلاهما يساعد في تكوين رؤية واضحة تحتوي حبات الصنوبر على مادة اللوتين التي تحمي العينين عن طريق فحص الأشعة فوق البنفسجية ومنع تلف العضلات.نظرًا لأن جسمك لا ينتج اللوتين بمفرده ، يجب الحصول عليه في الغالب من الأطعمة التي تتناولها نتيجة لذلك ، يؤمن تناول الصنوبر إمدادًا ثابتًا من اللوتين. ثانيًا ، مضادات الأكسدة تحارب التدهور الخلوي ، مما يقلل من فقدان البصر أخيرًا ، تساعد القدرات المضادة للأكسدة الموجودة في أصباغ نبات الصنوبر على تحسين الرؤية من خلال محاربة الجذور الحرة.5. يحافظ على وزن صحيتحتوي حبوب الصنوبر على نسبة عالية من البروتين والألياف والدهون الصحية ، مما يساعدك على الشعور بالرضا لفترة أطول، على الرغم من أن المكسرات هي وجبة خفيفة عالية السعرات الحرارية، إلا أنها لا تسبب زيادة الوزن وتجعلك تشعر بمزيد من الرضا.تعد المكسرات خيارًا جيدًا لتناول وجبة خفيفة ، بدلاً من تناول المزيد من الوجبات المصنعة تحتوي حبوب الصنوبر أيضًا على نسبة عالية من الأحماض الدهنية ، والتي تم ربطها بفقدان الوزن.