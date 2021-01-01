سببا لتساقط الشعر..استخدام منتجات تحتوى على الكافيين والأمونيا



سببا لتساقط الشعر سببا لتساقط الشعر



قد يؤدي استخدام بعض منتجات الشعر على المدى الطويل إلى جعل شعرك يبدو ضعيفاً وجافًا بمرور الوقت، مما يؤدى لتساقطه، وغالبًا ما تحدث مشكلات معينة في الشعر مثل تقصف الأطراف وقشرة الرأس والشعر الجاف وتساقط الشعر بسبب المكونات الضارة في منتجات الشعر، في هذا التقرير نتعرف على بعض مكونات المنتجات التي تسبب تساقط الشعر، بحسب موقع "health".



فيما يلي بعض المنتجات التي أصبحت سببًا لتساقط الشعر:



1. منتجات الكافيين:



تجنبِ الشامبو السميك الذي يحتوي على القهوة الكافيين يحد من تدفق الدم، لذا نحن بحاجة إلى دعم نمو الشعر عن طريق زيادة تدفق الدم إلى جذور الشعر.



استخدام المنتجات التي تحتوي على الكافيين قد يكون ضارًا بصحة شعرك.

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2. الكبريت أو الكبريتاتإذا كان شعرك عرضة للتلف، فعليك تجنب المنتجات التي تحتوي على الكبريت أو الكبريتات الشامبو الذي يحتوي على الكبريت يزيل الزيوت من فروة رأسك، مما يتسبب في جفاف الشعر وتكسيره.إن الكبريتات القاسية في الشامبو تهيج فروة الرأس وتؤدي إلى تكسر بشرة شعرك عن طريق تقليل محتوى بروتين الشعر.3. الأمونيامعظم صبغات الشعر مليئة بالأمونيا يمكن للأمونيا أن ترفع مستوى حموضة الشعر PH إلى 10-10.5 هذا التحول في مستوى الحموضة يضعف جذع الشعرة عن طريق إتلاف البروتين داخله مما يؤدي إلى تساقط الشعر وتكسره.4. البارابينيسبب البارابين في منتجات الشعر جفاف الشعر وتهيج فروة الرأس وتساقط الشعر وتلاشي لون شعرك وتجعل خصلات الشعر في حالة جافة، مما يؤدي إلى نقص تغذية بصيلات الشعر مما يؤدي إلى تدهور فروة الرأس.5. الإفراط في استخدام الزيتالإفراط في استخدام زيوت فروة الرأس والاحتفاظ بالزيوت لفترات طويلة يمكن أن يسد مسام فروة الرأس، وهذا بدوره يقيد فروة الرأس من التنفس، مما يؤدي إلى زيادة التهاب فروة الرأس.يُنصح بالبقاء لمدة 20-30 دقيقة للزيوت ويجب وضعها على طول الشعر وأطرافه بدلاً من فروة الرأس.من المهم قراءة ملصقات المكونات على منتجات شعرك قبل وضعها في عربة التسوق سيساعد ذلك على منع أسباب تساقط الشعر وتلفه من إلحاق المزيد من الضرر بشعرك.