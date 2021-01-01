لاختيار المطبخ المناسب لكِ .. معايير يجب اتباعها



لاختيار المطبخ المناسب لكِ لاختيار المطبخ المناسب لكِ



عندما ترغبين بتجديد مطبخك، يجب التفكير في الكثير من المعايير قبل الاستقرار على شكل معين، وذلك لأن المطبخ ليس مجرد مكان لتحضير الطعام فحسب، ولأن ربة المنزل تقضي معظم وقتها داخل المطبخ، ولاختيار مطبخ مناسب، نستعرض في هذا التقرير، عدة معايير يجب اتباعها عند اختيار المطبخ، وفقاً لما ذكره موقع ""archiexpo ".







معايير اختيار المطبخ المناسب:



حددى نمط المطبخ الذي تريدينه سواء كلاسيكي أو حديث، اختار المواد التي تفضليها بأجزاء مختلفة من المطبخ سواء زجاج أو أخشاب.

قد يعجبك أيضا...

-حددى نظام الألوان الخاصة بالمطبخ.- توفير مساحة إضافية في المنزل أو إنه مجرد مكان للطهي.- الميزانية الموضوعة لتنفيذ المطبخ.كيف تختارين شكل المطبخ؟توجد أشكال وأنماط مختلفة يجب مراعاتها، منها مطبخ على شكل جدار واحد والجزيرة أو حرف " L " ، وعلى شكل حرف" U".أبرز أنواع المطابخ:جدار واحدوهو الشكل الأكثر شيوعاً، و الأفضل لشقق الاستوديو لأنه يشغل مساحة أقل، ويجمع الأجهزة من بوتاجاز وفرن وثلاجة وغسالة وذلك حسب التصميم الخاص الذى يفضله الشخص.مطبخ الجزيرةهذا التصميم فعال للغاية وواسع، وهو مناسب بشكل مثالي للمساحات الكبيرة، ويعد تصميم الجزيرة مناسب للأشخاص الذين يحتاجون إلى المرور على جانبي المطبخ، ومن عيوبه أن هذا التصميم يستغرق وقتًا أطول للقيام بأعمال السباكة وتركيب الأسلاك الكهربائية.مطبخ على هيئة حرف" L "وعادةً ما يُشاهد هذا الشكل في القصور والفلل، يترك هذا الشكل منتصف غرفة المطبخ مفتوحا، مما يسهل التنقل، ويمكن أيضًا إضافة طاولة طعام.مطبخ على شكل حرف" U "ويُعرف أيضًا باسم مطبخ حدوة الحصان، ويحتوي هذا التصميم على ثلاث وحدات أساسية، مخصصة للكثير من الخزائن والأجهزة المتكاملة.