قبل مواجهة صن داونز .. الأهلي يطلب تأجيل لقاء بيراميدز



الأهلي يطلب تأجيل لقاء بيراميدز الأهلي يطلب تأجيل لقاء بيراميدز

كشف مصدر مسئول في رابطة الأندية، عن طلب الأهلي، تأجيل مباراته ضد بيراميدز، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.



وقال المصدر لكووورة "محمود الخطيب رئيس الأهلي، طلب تأجيل مباراة بيراميدز، خلال اتصال هاتفي جمعه بأحمد دياب رئيس رابطة الأندية".



وبرر الخطيب، طلب تأجيل اللقاء، بارتباط الأهلي بخوض مواجهة صن داونز في جنوب أفريقيا، السبت المقبل، في دوري أبطال أفريقيا.

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وحال خوض لقاء بيراميدز، سيكون أمام الأهلي، 3 أيام فقط للسفر إلى جنوب أفريقيا وخوض مباراة صن داونز.ويتصدر بيراميدز، جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة، علمًا بأن الأحمر يمتلك مباراة مؤجلة.