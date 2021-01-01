تعرف عليها..علامة مبكرة للإصابة بسرطان البروستاتا



سرطان البروستاتا سرطان البروستاتا



العديد من العلامات المبكرة تشير إلى الإصابة بمرض السرطان، ومن أبرزها فقدان الوزن غير المبرر، أوضح التقرير المنشور عبر موقع " إكسبريس"، أن سرطان البروستاتا لدى الرجال يتطور ببطء، وهناك العديد من الأعراض أو العلامات المنذرة للإصابة به، حيث إن اكتشافه المبكر يعد من الحيل الجيدة للحد من التعرض لأي مضاعفات مرتبطة به.





وأشار التقرير، إلى أن بعض الرجال عند إصابتهم بسرطان البروستاتا لم يكتشفوا الإصابة بوقت مبكر، بل بعد تعرضهم لزيادة حجم البروستاتا، وتأثير بشكل مباشر على الأنبوب المسئول عن نقل البول إلى الخارج.



وأضاف التقري، أن الرجال المصابون بسرطان البروستاتا يتعرضون بشكل مباشر، للشعور بألم شديد أثناء عملية التبول، وكثرة التبول وخاصة في الليل، وظهور في بعض الأحيان دم في البول.



ولكن ظل البحث العملي يعمل على أفضل الطرق التي تساهم بشكل مباشر في الحصول علي العلامات المبكرة حول اكتشاف سرطان البروستاتا، وبالفعل أثبت مركز موفيت للسرطان في الولايات المتحدة أن شعور الرجل بألم غير مبرر حول البروستاتا أثناء الجلوس تعد من أبرز الأعراض التحذيرية للإصابة بسرطان البروستاتا، وهناك بعض الأعراض الأخرى المرتبطة به وهي تورم أسفل الظهر وآلام في العظام، وفقدان الوزن غير المبرر.



وحث التقرير، الرجال إلى أنه في حالة ظهور أي أعراض من السابق ذكرها الذهاب للطبيب، للتعرف إذا كنت بالفعل مصاب أم لا.

