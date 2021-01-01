نصائح للتغلب على السمنة لدى الأطفال



للتغلب على السمنة لدى الأطفال للتغلب على السمنة لدى الأطفال



السمنة عند الأطفال مشكلة كبيرة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد مثل الاكتئاب، كما أن خطر الإصابة بأمراض القلب ، وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الكوليسترول ، والسكري ، والربو ، وتوقف التنفس أثناء النوم يمكن أن يرتفع بشكل كبير بسبب السمنة ومع ذلك ، فإن الجانب المشرق هو أن بدانة الأطفال يمكن عكسهان ويمكن للوالدين أن يلعبوا دورًا كبيرًا في تغيير الأمور لأطفالهم الذين يعانون من زيادة الوزن، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".







إليك بعض النصائح لمساعدة أطفالك على إنقاص الوزن :



قم بتطوير عادات غذائية صحية بين الأطفال:



تأكد من حصول أطفالك على الأطعمة الطازجة الكاملة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مثل المعكرونة والخبز المصنوع من القمح الكامل ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات الخالية من الدهون مثل الفول والمكسرات والأسماك ، والقليل من السكر، يعني أيضًا استهلاك كميات أقل من الملح والكافيين والأطعمة المصنعة، لا تدع أطفالك يتخطون وجبة الإفطار ، شجع الطفل أيضًا على شرب كمية كافية من الماء والبقاء رطبًا.

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تأكد من حصول الأطفال على النشاط البدني الكافي:ممارسة الرياضة تحرق السعرات الحرارية وتنمي العضلات وتساعد في إنقاص الوزن، تأكد من حصول أطفالك على النشاط البدني الكافي في يوم واحد، يمكن أن يشمل الركض أو ركوب الدراجات أو أي نوع من الرياضة أو أي شيء آخر يرفع معدل ضربات القلب ويجعلهم يتعرقون.تقليل وقت الشاشات:تعتبر السمنة أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين يقضون وقتًا طويلاً أمام الشاشات، ضع قيودًا على مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالك في مشاهدة التلفزيون أو لعب ألعاب الفيديو أو استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة اللوحية لأسباب أخرى غير العمل المدرسي.تعرف على مؤشر كتلة الجسم للطفل:من خلال تحديد مؤشر كتلة الجسم للأطفال (BMI) ، يمكنك معرفة ما إذا كان وزنهم صحيًا، يقوم مؤشر كتلة الجسم بتقييم طول كل طفل وعمره لتقييم ما إذا كان الوزن طبيعيًا ، أو ما إذا كان يعاني من السمنة، لمعرفة ما إذا كان مؤشر كتلة الجسم لطفلك ، استخدم هذه الآلة الحاسبة من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، وهي وكالة الصحة العامة الوطنية في الولايات المتحدة.عزز أسلوب حياة صحي وكن نموذجًا جيدًا:بصفتك أحد الوالدين ، يجب أن تكون قدوة حسنة لأطفالك، تحرك مع أطفالك إذا كنت تريدهم أن يكونوا أكثر نشاطًا بدنيًا، عندما يرى الأطفال والديهم وهم يتعرقون ، سيتم تشجيعهم على فعل الشيء نفسه ، قم بتثقيف الأطفال حول التغذية من سن مبكرة، حدد أوقات الوجبات والوجبات الخفيفة اليومية ، وتناول الطعام معهم قدر الإمكان، يساعد في تنمية عادات الأكل الجيدة لدى الصغار، ركز على الصحة العامة للأطفال بدلاً من هدف محدد للوزن، دون التركيز على وزن الجسم ، غرس المواقف الصحية والإيجابية لدى الأطفال فيما يتعلق بالطعام والنشاط البدني.