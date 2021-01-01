المدارس الثانوى تناشد طلاب الثانوية العامة بسرعة استكمل الأوراق المطلوبة لدخول امتحانات الثانوية العامة

ضوابط كتابة استمارة التقدم لامتحان الثانوية العامة 2022.. إنفوجراف

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صورة الخبر: طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة




ناشدت المدارس الثانوى طلاب الثانوية العامة الذين لم يستكملوا أوراق والمستندات المطلوبة لدخول امتحانات الثانوية العامة 2022، بسرعة تسليمها المدارس دون تأخير، مشددة على أنه فى حالة تأخير الطالب عن المواعيد المحددة لتسليم المستندات سوف يتحمل مسئولية نفسه.

الأوراق المطلوبة وتشمل" طباعة الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم وصورة البطاقة الشخصية للطالب وصورة البطاقة الشخصية لولى الأمر وشهادة الميلاد الأصلية للطالب إضافة إلى 2 صورة منها، و6 صور شخصية مقاس 4×6 خلفية بيضاء مدونا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر، و2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10جنيهات، وايصال سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022 من البريد أو فورى و2 صورة من الايصال.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم وضع الأوراق والمستندات فى حافظة شفافة عبارة عن دوسيه بلاستيك، وتسليمها إلى المدرسة إضافة إلى إيصالات سداد رسوم تأمين التابلت الأصل وصورتان منه حيث يسدد الطالب مبلغ تأمينى قدره 105 جنيهات)، ووصل رسوم دخول الامتحان الأصل + صورتان منه 210 جنيها، ووصل رسوم المصاريف الدراسية الأصل بملبغ 510 جنيهات.

المصدر: youm7

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