فيريرا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك

أعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك المصري لكرة القدم، عن سعادته بالعودة إلى "القلعة البيضاء" وذلك في أول رسالة بعد الإعلان عن توليه مهمة تدريب الفريق.
ونشر جوسفالدو فيريرا البالغ من العمر 75 عاما، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، وعلق عليها قائلا: "سعيد للغاية بالعودة إلى بيتي (الزمالك)".
وأضاف مخاطبا جماهير الزمالك "شكرا لكم على رسائلكم الرائعة. أنا حقا سعيد بالعودة وأمتلك طموحات كبيرة. أراكم قريبا".
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