أفضل الادوات التى تساهم في نجاح إنشاء المحتوى



انشاء المحتوى انشاء المحتوى

تشير بعض التقديرات إلى أن حجم سوق إنشاء المحتوى الرقمي العالمي سيتجاوز 16 مليار دولار بحلول عام 2025؛ إذ أصبح المحتوى من جميع الأنواع وعلى كل المنصات ليس فقط للشركات وناشري وسائل الإعلام، بل أصبح أيضًا موطنًا لملايين الأشخاص الذين يتطلعون إلى بناء علاماتهم التجارية الشخصية عبر الإنترنت، والذين لا يعتمد نجاحهم على حرفتهم فحسب بل بشكل كبير على التقنيات التي يمكنهم الوصول إليها.



– ما هو إنشاء المحتوى؟



يشمل إنشاء المحتوى العديد من أنواع العمل، بدءًا من كتابة المقالات والمدونات ووصولًا إلى المدونات الصوتية ومدونات الفيديو والمزيد. ولكن يمكن أن يتخذ إنشاء المحتوى أيضًا أشكالًا أخرى، مثل الأعمال الفنية والندوات عبر الإنترنت.

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ومع زيادة الرقمنة وزيادة الحاجة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا فإن إنشاء المحتوى عبر الإنترنت له مستقبل أكثر إشراقًا. وهذا يعني زيادة الطلب على الأدوات لدعم إنشاء المحتوى ونشره ومشاركته بشكل مناسب.هذه الأدوات تساعد منشئ المحتوي في تحقيق المزيد من النجاح مع دخول المزيد من المحترفين المبدعين إلى السوق، وتقديم والدعم والابتكار، وتوفير وعي بالعلامة التجارية، وتحسين المشاركة، وزيادة الإيرادات.– 5 أدوات يجب على كاتبي المحتوى استخدامها لتحقيق النجاح:1- Buzzsproutتُعد Buzzsprout أداة قوية تقدم كل ما تحتاجه لإنشاء ونشر ومشاركة وتتبع بودكاست ناجح مع جمهورك المستهدف. كما يمكن لمستخدمي البودكاست إدراج محتواهم في جميع أدلة البودكاست، بما في ذلك: Apple Podcasts وSpotify وPodcast Index وGoogle Podcasts وAmazon Music والمزيد.المزايا الرئيسية لـ Buzzsprout:تعمل هذه الأداة على تحسين الملفات الصوتية؛ لتتوافق مع أفضل الممارسات الصناعية.توفير إحصائيات البودكاست المتقدمة لتتبع تقدم البودكاست.توفير أدوات للترويج للبودكاست الخاص بك؛ بهدف زيادة متابعتك.وتقدم Buzzsprout ثلاث خطط تسعير: خطة مجانية، وخطة بقيمة 12 دولارًا في الشهر تسمح بثلاث ساعات من التحميلات، وخطة 18 دولارًا شهريًا لما يصل إلى ست ساعات/ شهر من التحميلات، وخطة مقابل 24 دولارًا شهريًا تسمح بالتحميلات لمدة تصل إلى 12 ساعة في الشهر.2- Canvaإن Canva عبارة عن برنامج رسومات وفيديو يجعل من الممكن لأي شخص أن يبدو كمصمم محتوى ومصمم رسومي محترف. وهناك العديد من القوالب لكل شيء؛ بدءًا من منشورات وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية إلى إعلانات الأحداث والسير الذاتية ومواد الأعمال المهنية.المزايا الرئيسية لـ Canva:تقديم العديد من قوالب الرسومات والفيديو والعروض التقديمية عالية الجودة.القدرة على تخصيص كل قالب تقريبًا أو إنشاء محتوى من البداية.توفير الرسوم المتحركة.إمكانات التنزيل والحفظ والوسائط الاجتماعية ومشاركة البريد الإلكتروني.يقدم برنامج Canva خطة مجانية للاستخدام وخطة Pro بسعر 149.99 دولار سنويًا لما يصل إلى خمسة أشخاص، وخطة Enterprise.3- Demioتُعتبر Demio أداة لإنشاء ندوات عبر الإنترنت تسهل وضع العلامات التجارية وتخصيص ندوات الويب الخاصة بك والاتصال شخصيًا على نطاق واسع. كما يمكن استخدام هذه الأداة للقيام بكل شيء، مثل إنشاء عملية تسجيل جذابة وتسويق والتسجيلات. ويمكن أيضًا تضمين نموذج تسجيل على موقع الويب الخاص بك.المزايا الرئيسية لـ Demio :إنشاء عرض تقديمي مباشر في الوقت الفعلي باستخدام البث عالي الدقة.تسجيل الأشخاص عبر مجموعة من الجلسات الحية المجدولة.وضع الندوات على الويب في وضع الطيار الآلي؛ عن طريق جلسات التسجيل المسبق.ولدى Demio ثلاث خطط تسعير: خطة Starter بسعر 40 دولارًا شهريًا لكل مضيف لما يصل إلى 50 ضيفًا في الغرفة، وخطة Growth بسعر 99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 150 شخصًا/ غرفة، وخطة Premium .4- LightricksLightricks عبارة عن مجموعة سهلة الاستخدام من حلول الصور والفيديو التي تمكن منشئي المحتوى من إنتاج وتوزيع وعرض المحتوى الخاص بهم وتضخيم علامتهم التجارية عبر الإنترنت. كما توفر Lightricks لمنشئي المحتوى القوة الاقتصادية لبناء عمل حقيقي يمكن أن يكسبهم أرباحًا وهم يفعلون ما يحبون.المزايا الرشيسية لـ Lightricks:أداة Link in Bio تُمكّن منشئ المحتوي من إنشاء علامة تجارية فريدة وجذابة.القدرة على إنشاء صفحة مقصودة للزوار للعثور على منشئي المحتوى والوصول إلى جميع محتوياتهم.تقديم ميزة جديدة للسماح للمبدعين بالتركيز على حرفتهم أثناء تحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم.تضمين رابط في السيرة الذاتية للصفحة المقصودة لمنشئ المحتوى؛ لتسهيل عملية تحصيل الأموال بشكل أسرع.5- GIPHYتقدم GIPHY مجموعة كبيرة من الرسومات المتحركة تسمى ( GIFs تنسيق تبادل الرسومات) والتي يمكن لمنشئي المحتوى تضمينها في محتواهم. ونظرًا لأن الصورة تساوي ألف كلمة؛ تتيح GIPHY للمهنيين والأفراد المبدعين سرد القصص والتعبير عن أنفسهم بسرعة وفعالية بطرق مرحة.المزايا الرئيسية لـ GIPHY:يمكن لمنشئي المحتوى تحميل ملفات GIF الخاصة بهم إلى GIPHY.يمكن الوصول بسهولة إلى العديد من الملصقات والخلفيات والصور المتحركة في فئات مختلفة.توفير عناوين URL للوسائط من GIPHY وYouTube وVimeo مدعومة من فناني GIF ويمكن أيضًا الاستعانة بهم من خلال GIPHY.يتم إنشاء ملفات GIF والوصول إليها من عدة أطراف ويمكن مشاركتها أو تضمينها.وأداة GIPHY مجانية.