تعرف على كيفية تعزيز مزايا الأمان في متصفح Microsoft Edge



Microsoft Edge Microsoft Edge

الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن عدد الانتهاكات الأمنية في ازدياد مستمر حول العالم؛ لذلك تتطلب حماية نفسك وشركتك الاجتهاد والانضباط واستخدام بروتوكولات أمان أفضل لكل شيء؛ بدءًا من إذن الوصول إلى الإجراءات المضادة لمتصفح الويب.



الآن بعد أن تم تعيين Microsoft Edge كمتصفح أساسي لنظام التشغيل Windows 11 (لا مزيد من Internet Explorer) ارتفعت معدلات المستخدم لمتصفح الويب المعتمد على Chromium. ولكن لا يستخدم الجميع أعلى مستوى من أمان Microsoft Edge الذي ينبغي عليهم استخدامه إذا كانوا يعتمدون على الإعدادات الافتراضية.



– كيفية تعزيز مزايا الأمان في متصفح Microsoft Edge:

مع فتح متصفح Microsoft Edge انقر فوق علامة الحذف (…) في الزاوية العلوية اليسرى للكشف عن قائمة السياق، ثم قم بالتمرير لأسفل إلى عنصر الإعدادات في القائمة. وفي صفحة الإعدادات قم بالتمرير لأسفل إلى قسم الأمان.

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يجب أن تكون جميع مفاتيح التبديل في قسم الأمان بصفحة إعدادات متصفح Microsoft Edge في وضع “التشغيل” للحصول على أفضل مستوى من الأمان. وفي حالة إذا لم تكن في وضع “التشغيل” فقم بتبديلها الآن.الخيار الآخر الذي يجب مراعاته هو الإعداد الافتراضي لمزود خدمة الإنترنت للنظام الحالي لخدمات DNS الآمنة. إذا كنت تتصفح الويب باستخدام متصفح Microsoft Edge من شبكة مؤسسة فمن المحتمل أن تكون خدمة DNS الافتراضية مناسبة. ومع ذلك يجب على الأفراد التفكير بشدة في تنشيط خدمة DNS آمنة بديلة عن طريق النقر فوق زر الاختيار المناسب ثم اختيار مزود.اختر Cloudflare كمزود DNS الآمن الخاص بك. يوجد أسفل قسم الأمان مباشرةً إدخال بعنوان “تعزيز الأمان على الويب”، والذي يتم تبديله إلى “إيقاف” افتراضيًا. حرك مفتاح التبديل إلى وضع “التشغيل” وحدد وضعًا (متوازنًا أو صارمًا) من الخيارات.يوفر الوضع المتوازن مستوى أعلى من الأمان للتصفح باستخدام متصفح Microsoft Edge دون أن يكون مزعجًا للغاية، لكن إذا وجدت مواقع ويب معينة أو أقسامًا من مواقع الويب محظورة أو تتلقى إشعارات تخفيف لا تحتاج إليها يمكنك إدراج هذه المواقع كاستثناءات.أخيرًا تعد الخدمات هي القسم الأخير في صفحة إعدادات متصفح Microsoft Edge ويمكن إيقاف تشغيل معظم هذه الخدمات.