تسريب لساعة شاومي الذكية Xiaomi Watch S1 Active

كشفت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم إصدار شاومي المرتقب من الساعات الذكية Xiaomi Watch S1 Active.
قدمت شاومي ساعة Xiaomi Watch S1 خلال 2021 مع سلسلة Xiaomi 12، واليوم تخطط الشركة لإطلاق إصدار رياضي جديد من الساعة بعنوان Watch S1 Active والذي يأتي للأسواق العالمية مع سلسلة Xiaomi 12.
ويختلف تصميم الإطار في الإصدار الرياضي الجديد Xiaomi Watch S1 Active، كما تأتي الساعة باثنان من الأزرار الجانبية، مع مسافة أكبر فاصلة بين الأزرار.
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