بالفيديو : هاتف إنفينيكس Note 11 Pro يقاوم الماء لمدة 30 ثانية..



Note 11 Pro Note 11 Pro

أظهرت اختبارات المتانة أن هاتف إنفينيكس Infinix Note 11 Pro، يمتلك القدرة على تحمل الأضرار بشكل يفوق هواتف أندرويد المنافسة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قامت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة، المتخصصة في اختبارات المتانة وتسمى YouTuber PBK، بإخضاع هاتف إنفينيكس Infinix Note 11 Pro، لعدد من اختبارات المتانة من بينها غمر الغرق والحرق والانحناء.



عرضت قناة YouTuber PBK، نتائج الاختبار لهاتف إنفينيكس الأحدث Infinix Note 11 Pro، وهو هاتف ذكي اقتصادي متوفر في أسواق محدودة، في مقطع فيديو، بدأت من خلاله إجراء الاختبار الأول لغمر الجهاز بالماء لنصف دقيقة.

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وعلى الرغم من أن هاتف Note 11 Pro غير مصنف لمقاومة الماء، إلا أنه عند غمر الهاتف في الماء لمدة 30 ثانية، لم تتضر الأجزاء الداخلية للجهاز، وأكدت قناة YouTuber PBK أنها ستشارك مقطع فيديو في وقت لاحقا لعرض ما إذا كان الماء قد أثر في على المكونات الداخلية للهاتف بعد فترة.وتمكنت شاشة هاتف إنفينيكس Note 11 Pro، من تحمل الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة حتي المستوي الثامن، أما في المستوى التاسع، فقد بدأت الخدوش تظهر بوضوح على الشاشة، والفضل في ذلك يعود إلى أن شاشة الهاتف مزودة بطبقة حماية داخلية عند صنعها.وبالرغم من أن هاتف إنفينيكس Note 11 Pro، مصنوع بالكامل من البلاستيك، الإطار، وشبكة السماعة، والأزرار، وفتحة الكاميرا كلها مصنوعة من البلاستيك، بينما العدسة فوق الكاميرات الثلاثية مصنوعة من الزجاج، ولكن العدسة الصغيرة الموجودة فوق فلاش LED مصنوعة أيضا من البلاستيك، إلا أن محاولات قناة YouTuber PBKفي سبيل ثني الجهاز بائت بالفشل، حيث أن الهاتف قوي بما يكفي لتحمل اختبار الانحناء.مواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Note 11 Proكانت شركة انفنيكس ، أعلنت عن هاتف في شهر أكتوبر الماضي، يمتاز بإمكانات قوية من بينها شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.95 بوصة تبلغ دقتها 1080 بكسل، وبجودة عرض + FullHD تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز.ويعمل هاتف إنفينيكس Infinix Note 11 Pro بمعالج ميدياتك من نوع Helio G96، مقترن بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 و256 جيجابايت، كما يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11.وجاء هاتف إنفينيكس Infinix Note 11 Pro بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا بعدسة تليفوتوغرافية بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، يتم شحنها عبر منفذ من نوع USB-C.