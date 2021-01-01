جوجل تعطل التعليقات على خرائطها بروسيا وأوكرانيا..لمنع استخدامها في الحرب.

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أوقفت شركة جوجل Google مؤقتا، إمكانية إضافة تعليقات أو صور أو مقاطع فيديو على خدمة الخرائط خاصتها "Google Maps" في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا.



وبحسب ما ذكره موقع "independent"، عطلت شركة جوجل الأمريكية خرائط "مابس" تفاديا لاستخدامها كمنصة لنشر أخبار الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا.



جوجل توقف خاصية التعليقات على خرائط "جوجل مابس"

وقد تم نشر الفكرة من خلال حملة شنها حساب مجموعة القرصنة المجهولة “أنونيموس “Anonymous على موقع تويتر في وقت سابق من هذا الأسبوع، لاستخدام خاصية التعليقات لتحذير الروس بشأن الغزو الذي تديره قيادتهم في أوكرانيا، وحثت التغريدة التي شاركتها الهاكرز المستخدمين قائلة: ”اذهبوا إلى جوجل مابس واكتبوا كلمة روسيا افتحوا صفحة مطعم أو شركة واتركوا تعليقا".

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وتستخدم الميزات بيانات الموقع المجهولة التي تم جمعها من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد لإظهار أماكن وجود الجيش الروسي، ضمن حركة المرور على الطرق والشركات والمتاجر المزدحمة، ويقول الخبراء إن مثل هذه البيانات يمكن أن تقدم نظرة ثاقبة لتقدم الغزو، حيث تم تتبع علامات الغزو الروسي على خرائط جوجل في وقت مبكر من يوم الخميس الماضي، بعد اكتشاف "اختناقات مرورية" غير عادية على الحدود الأوكرانية.وقالت جوجل: "إن قرار تعطيل هذه الميزات تم اتخاذه لحماية سلامة المستخدمين المحليين بعد التشاور مع السلطات الأوكرانية"، ووفقا لتقرير "رويترز" فقد تم تعطيل الميزات من الوصول العالمي، وإن معلومات حركة المرور الحية ستظل متاحة للسائقين الذين يستخدمون ميزات التنقل خطوة بخطوة في المنطقة، وليس من الواضح ما إذا كانت الشركة الأمريكية قد عطلت هذه الميزات في أي وقت أثناء النزاعات أو الحروب السابقة.وأوضحت عملاقة البحث، أن خدمة خرائط "جوجل مابس" التي يستخدمها بعض الأشخاص لجمع أو مشاركة المعلومات بشأن الحرب ليست مصممة لهذه الغاية.وغالبا، ما تقدم بيانات الموقع التي تم جمعها بواسطة خدمات الخرائط هذه الأنواع من الرؤى غير المتوقعة، على سبيل المثال، عندما أصدر تطبيق اللياقة البدنية Strava ميزة الخرائط في عام 2017 لتتبع نشاط المستخدمين، فقد كشف عن طريق الخطأ موقع العديد من القواعد العسكرية الأمريكية، حيث أظهر المكان الذي كان الجنود يركضون فيه حول المطارات.وفي الوقت نفسه، تم استخدام ميزات تحديد الموقع الجغرافي في تطبيق سناب شات Snapchat لجمع الصور ومقاطع الفيديو من خط المواجهة في حرب العراق، مع بيانات الموقع أو بدونها، أصبحت المعلومات التي يتم مشاركتها في مناطق الحرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أداة حيوية للمحققين مفتوحين المصدر والصحفيين وغيرهم.وكما اتخذت خدمة "تريب أدفايزر Tripadvisor" المتخصصة في تقديم التعليقات والنصائح السياحية الخاصة بالسفر، نفس الإجراء على نظامها الأساسي، حيث كان المستخدمون ينشرون بيانات سياسية ضمن قسم التقييمات والتعليقات الخاصة بالإنشطة التجارية والمطاعم والفنادق وغيرها في تلك البلدان لمحاولة التواصل عبر الحدود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.وأكدت "تريب أدفايزر"، أنها رصدت على خدمتها سيلا من التعليقات المتعارضة مع قواعدها التي تمنع كتابة تقييمات غير حقيقية، لذا قررت تعطيل ميزة التعليقات على صفحات عشرات المطاعم والفنادق في روسيا.