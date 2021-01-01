تقنية البث عبر الموجات القصيرة تلجأ اليها BBC



BBC BBC

تلجأ هيئة الإذاعة البريطانية BBC إلى بث نشرات الأخبار عبر راديو الموجات القصيرة في روسيا بعد أن منعت الدولة الوصول إلى مواقع بي بي سي، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.



وأعلنت BBC أنها تعيد تقنية البث التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية إلى المنطقة قبل ساعات فقط من حظر مواقعها. كما نقلت وكالة الأنباء الروسية ريا أنباء الحظر.



وتستخدم تقنية البث عبر الموجات القصيرة ترددات تنتقل لمسافات طويلة ويمكن الوصول إليها على أجهزة محمولة.

قد يعجبك أيضا...

وتقول هيئة الإذاعة البريطانية إن البث عبر الموجات القصيرة يكون متاحًا من خلال ترددات معينة بأوقات محددة.وتتم قراءة الأخبار باللغة الإنجليزية، والتي تقول هيئة الإذاعة البريطانية إنها تكون متوفرة في كييف بالإضافة إلى أجزاء من روسيا.وتمتلك تقنية البث عبر الموجات القصيرة تاريخ طويل في زمن الحرب. وذكرت صحيفة الغارديان أن استخدامها بلغ ذروته خلال الحرب الباردة. كما تم استخدامها أيضًا طوال الحرب العالمية الثانية لبث الدعاية.ولكن أنهت خدمة هيئة الإذاعة البريطانية العالمية استخدامها للتكنولوجيا في أوروبا في عام 2008 بعد 76 عامًا.وبالإضافة إلى حجب بي بي سي نيوز، قيدت هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية روسكومنادزور أيضًا الوصول إلى راديو Liberty الذي تموله الحكومة الأمريكية.كما قيدت الوصول إلى راديو صوت أمريكا المملوك للدولة، وميدوزا (موقع إخباري باللغتين الروسية والإنجليزية مقره في لاتفيا)، وراديو دويتشه فيله الألماني المملوك للدولة.وينصح حساب هيئة الإذاعة البريطانية الروسي تنزيل تطبيقات iOS وأندرويد كحل بديل للوصول إلى تغطيتها عبر الإنترنت.وأطلقت الشركة في عام 2019 نطاق Tor Onion، الذي تم تصميمه لتقديم طريقة أكثر أمانًا وذات أداءً أعلى ومقاومة للرقابة للوصول إلى موقعها عبر متصفحات Tor مقارنةً بعنوان URL النموذجي .com أو .co.uk.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية في وقت سابق أن جمهورها الناطق بالروسية شهد زيادة كبيرة منذ غزو البلاد لأوكرانيا.روسيا تقيد الوصول إلى مواقع BBCكانت الزيارات المباشرة لتغطيتها باللغة الروسية أكثر من ثلاثة أضعاف مستوياتها المعتادة الأسبوع الماضي (10.7 ملايين زيارة مقابل 3.1 مليون في المتوسط).بينما زاد عدد زوار محتواها باللغة الإنجليزية في روسيا بنسبة 252 في المئة الأسبوع الماضي. وقد تضاعفت الزيارات التي تغطيتها باللغة الأوكرانية.وقال المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية: هناك حاجة واضحة لأخبار واقعية ومستقلة يمكن أن يثق بها الناس في نزاع تنتشر فيه المعلومات المضللة والدعاية. نواصل منح الشعب الروسي إمكانية الوصول إلى الحقيقة كيفما أمكننا ذلك.وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أنها تعلق مؤقتًا عمل صحفييها في روسيا أثناء قيامها بتقييم الآثار المترتبة على القانون. وذلك ردًا على قانون جديد هدد الصحفيين بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا لنشرهم أخبار كاذبة.وقال المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية: سلامة موظفينا أمر بالغ الأهمية. لسنا مستعدين لتعريضهم لخطر الملاحقة الجنائية لمجرد قيامهم بعملهم. تستمر الخدمة الإخبارية باللغة الروسية في العمل من خارج روسيا.وبينما يتم تقييد وصول هيئة الإذاعة البريطانية داخل روسيا، يتم استهداف المؤسسات الإعلامية الروسية المدعومة من الدولة خارج البلاد من قبل منصات التكنولوجيا والجهات التنظيمية على حد سواء.