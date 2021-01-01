سامسونج تعلق تصدير جميع منتجاتها إلى روسيا



سامسونج سامسونج

أوقفت شركة سامسونج شحنات المنتجات إلى روسيا بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية، لتنضم إلى قائمة متزايدة من الشركات التي أوقفت المبيعات والخدمات في البلاد بعد غزوها لأوكرانيا في الأسبوع الماضي.



وتم تعليق الصادرات من جميع منتجات سامسونج إلى روسيا بدءًا من الرقاقات إلى الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية.



وقالت الشركة في بيان إنها تراقب بنشاط الوضع المعقد هذا لتحديد خطواتها التالية. أولويتنا هي ضمان سلامة جميع موظفينا وعائلاتهم.

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وتبرعت الشركة بمبلغ 6 ملايين دولار للجهود الإنسانية في المنطقة. بما في ذلك مليون دولار من المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية. بالإضافة إلى التبرعات الطوعية من موظفي الشركة.وتعني هذه الخطوة عزل روسيا عن مجموعة كبيرة من المنتجات من أحد أكبر بائعي الإلكترونيات في العالم.وإلى جانب المخاوف بشأن الحرب، أصبح العمل في روسيا يمثل تحديًا للشركات الخارجية، نظرًا للعقوبات، والحظر الأمريكي على المعاملات مع البنك المركزي في البلاد، والانخفاض الحاد في الروبل.وأدانت مايكروسوفت الغزو الروسي غير المبرر وغير القانوني لأوكرانيا. وقالت إنها تعلق جميع المبيعات الجديدة للمنتجات والخدمات في روسيا.كما أوقفت آبل مبيعات أجهزة آيفون وبدأت بالحد من خدمات Apple Pay وغيرها من المنتجات الشهيرة في روسيا. كما أزالت تطبيقات RT News و Sputnik News من متاجر التطبيقات خارج البلاد.وأوقفت شركة إتش بي، أكبر مورد للحواسيب الشخصية إلى روسيا، الصادرات إلى البلاد كما فعلت شركة إنتل.سامسونج تمتلك سوقًا للهواتف الذكية في روسيا أكثر من آبلقبل إعلان سامسونج، أرسل ميخايلو فيدوروف، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء الأوكراني ويشرف على العمليات الرقمية، رسالة إلى نائب رئيس سامسونج لحث عملاقة التكنولوجيا الكورية على التوقف مؤقتًا عن تقديم الخدمات والمنتجات إلى روسيا.وقال فيدوروف في الرسالة: نعتقد أن مثل هذه الإجراءات تحفز الشباب والسكان النشطين في روسيا على وقف العدوان العسكري المشين بشكل استباقي. نحن بحاجة إلى دعمكم. ربما تكون التكنولوجيا الحديثة في عام 2022 هي أفضل رد على الدبابات وقاذفات الصواريخ والصواريخ التي تستهدف الأحياء السكنية ورياض الأطفال والمستشفيات.وتعتبر سامسونج الشركة الرائدة في بيع الهواتف الذكية في روسيا. وتمتلك حصة سوقية تزيد قليلاً عن 30 في المئة.وتمثل مبيعات الهواتف الذكية في روسيا نحو 4 في المئة من عائدات الشركة العالمية من الأجهزة. بينما تمثل مبيعات أشباه الموصلات أقل من 0.1 في المئة. وتمتلك الشركة أيضًا مصنعًا لإنتاج أجهزة التلفاز في روسيا.وبالرغم من حصول كوريا الجنوبية على إعفاء من ضوابط التصدير الأمريكية ضد روسيا، فإن تعليق قنوات الشحن والرحلات الجوية إلى البلاد يجعل من الصعب على الشركات الكورية إرسال المنتجات إلى المنطقة.وقالت شركة الخطوط الجوية الكورية إنها توقف خدمات الشحن إلى موسكو لمدة أسبوعين. بينما أوقفت شركة النقل البحري HMM الحجوزات داخل وخارج سانت بطرسبرغ.